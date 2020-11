So lief der politische Neustart in Gevelsberg

Der neu gewählte Rat der Stadt Gevelsberg hat am Donnerstagabend offiziell seine Arbeit aufgenommen. Während der konstituierenden Sitzung im Sportzentrum West vereidigte Altersvorsitzender Gerd Vollmerhaus Bürgermeister Claus Jacobi für seine vierte Amtszeit. Der Rat wählte außerdem drei stellvertretende Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterinnen.

„Es ist ein für mich nach wie vor ein sehr bewegender Moment und es bleibt für mich immer eine große Ehre, dem Rat und der Verwaltung und vor allem der Bürgerschaft dieser wunderschönen Stadt vorstehen zu dürfen“, sagte Jacobi nach seiner Amtseinführung. Dabei blickte er auf die vergangenen 16 Jahre zurück, dankte seinen Wegbegleitern, der Wählerschaft und seiner Familie.

Dank richtete er auch an die Opposition. Sie habe im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt eine echte Auswahlmöglichkeit geschaffen. Dadurch sei die Legitimation des Wahlergebnisses umso größer und beeindruckender.

Die nächsten Jahre in Gevelsberg

Gleichzeitig schwor der Bürgermeister die neuen Ratsmitglieder auf die kommenden Jahre ein. „Der abermalige städtebauliche Transformationsprozess, den wir mit dem Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept 2030 bereits verabredet haben, wird in den nächsten fünf Jahren eine nochmals stärkere soziale Dimension haben, als die großen Umgestaltungsprozesse, die Gevelsberg in den letzten 20 Jahren schon erlebt hat“, so Jacobi.

Altersvorsitzender Gerd Vollmerhaus (rechts) führt Claus Jacobi in das Amt des Bürgermeisters ein. Foto: Maike Leipholz / Stadt Gevelsberg

„Ökologische, soziale, verkehrliche und digitale Ansprüche an unser Zusammenleben werden als feste Handschrift in allen Planungen zu finden sein, die das moderne Gevelsberg des Jahres 2030 ausmachen werden.“ Auch auf die Pandemie kam Claus Jacobi dabei zu sprechen. Diese könne allen am Ende vielleicht sogar eine Triebfeder sein, Notwendiges und Unvermeidbares schneller umzusetzen, als es aus Bequemlichkeit oder politischer Ängstlichkeit immer weiter aufzuschieben.

Drei Stellvertreter für Claus Jacobi

Anschließend stand die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister auf der Tagesordnung. Deren Zahl legte der Rat nach einer fraktionsübergreifenden Abstimmung auf drei fest. Die SPD-Fraktion schlug Stefan Biederbick als ersten stellvertretenden Bürgermeister und Sonja Dehn als zweite stellvertretende Bürgermeisterin vor. Babett Bolle stellte sich für die CDU-Faktion dem Votum zur dritten stellvertretende Bürgermeisterin.

In geheimer Wahl gaben schließlich 40 von 42 Ratsmitgliedern und Bürgermeister Claus Jacobi ihre Stimmen ab. Zwei Ratsmitglieder waren der Sitzung entschuldigt ferngeblieben. Mit 31 Stimmen dafür, drei Stimmen dagegen und null Enthaltungen wurden Biederbick, Dehn und Bolle schließlich bestätigt. Sie werden Bürgermeister Claus Jacobi auch in der neuen Wahlperiode ehrenamtlich bei Terminen oder besonderen Ereignissen vertreten.

Einstimmig für Zusammenlegung

Zu einer Änderung kam es bei der Bildung der Ausschüsse. Bislang gab es getrennt voneinander einen Schulausschuss und einen Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit. Für die neue Wahlperiode sollte es stattdessen einen gemeinsamen Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport und Freizeit geben. Der Rat stimmte bei Enthaltung der Grünen-Fraktion einstimmig dafür. „Wir enthalten uns, weil es Gründe dafür und dagegen gibt“, hatte Grünen-Fraktionschef Wolfram Thiel zuvor über die Zusammenlegung gesagt.

Auftakt unter besonderen Bedingungen Die konstituierende Sitzung des Rates war wie so vieles im Moment ein Auftakt unter besonderen Bedingungen. Unter den Augen einiger Zuschauer kamen die neuen Ratsherren und -frauen in der großen Halle A des Sportzentrums West zusammen. Es war nicht die erste politische Sitzung dort, dieses Mal war das Hygienekonzept aber strenger als zuvor. So waren alle Anwesenden dazu angehalten, ihren Mund-Nasen-Schutz während der gesamten Sitzungsdauer zu tragen. Die konstante Belüftung der Halle sorgte im Laufe des Abends für eine immer kühlere Temperatur.

Darüber hinaus stimmten die anwesenden Politiker einhellig dafür, dass der Rat künftig ein Rückholrecht für Angelegenheiten hat, die sonst einem bestimmten Ausschuss zur Entscheidung übertragen sind. Im Einzelfall kann der Rat diese Entscheidung per Beschluss an sich ziehen.

Claus Jacobi (Zweiter von links) mit seinen Stellvertretern Stefan Biederbick, Sonja Dehn und Babett Bolle (von links). Foto: Max Kölsch / WP

Diskussionsbedarf bestand einzig bei der Besetzung zweier stellvertretender Ausschussvorsitze. Die Stadtverwaltung hatte für den Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport und Freizeit Nils Buchartowski (CDU) als stellvertretenden Vorsitzenden angegeben. Babett Bolle (ebenfalls CDU) sollte den stellvertretenden Vorsitz im Ausschuss für Senioren, Gesundheit und Soziales übernehmen.

Diskussion um Ausschuss-Posten

Laut Grünen-Faktionschef Thiel sei das aber mit den Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU anders abgesprochen gewesen. Gisela Cappel (Grüne) solle den Posten anstelle von Nils Buchartowski besetzen. Annette Bischoff (Grüne) sei anstelle von Babett Bolle vorgesehen gewesen. „Mir ist das nicht erinnerlich“, sagte CDU-Fraktionschef Hans-Günther Adrian. Bürgermeister Claus Jacobi unterbrach die Sitzung schließlich für zehn Minuten zugunsten weiterer Absprachen. Einstimmig gingen die beiden Posten hinterher an die Grünen.

