So sieht der neue Heimatfeststicker für Schwelm aus

Schwelm. Eigentlich wird der neue Heimatfeststicker immer am 1. Mai in Schwelm vorgestellt. Doch das Maibaumaufstellen ist wegen Corona abgesagt.

Er ist bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“, und seine „Dienstkleidung“ eigentlich die Hellebarde, das Horn und die Laterne. Und sein Herz schlägt für die Sache der Nachbarschaften. Die Rede ist von Christian M. Fasel, seines Zeichens Ehrenobernachtwächter.

Der Heimatfeststicker 2020 der Förderinitiative Schwelmer Heimatfest. Foto: Privat / Verein

Am kommenden Samstag, 25. April, wird der Schwelmer mit dem Herz am rechten Fleck in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone sein und den neuen Heimatfeststicker der Förderinitiative Schwelmer Nachbarschaften verkaufen.

Wegen Corona natürlich unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen (kontaktlose Abwicklung). An seinem Hut, den die Sticker der vergangenen Jahre zieren, können ihn die Passanten erkennen.

Mit dieser ungewöhnlichen Maßnahme reagiert Fasel auf die Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie. Denn normalerweise wird der jeweils aktuelle Heimatfeststicker Beim Maibaum-Aufstellen auf dem Bürgerplatz am 1. Mai vorgestellt und auch verkauft.

Doch wegen der Viruserkrankung muss in diesem Jahr das Fest zum Maibaum-Aufstellen leider ausfallen (wie berichtet).