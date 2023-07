Stadt Schwelm So sollen Bürger die Stadt Schwelm „besser machen“

Schwelm. Auftaktveranstaltung der Initiative. Projektideen für lokale Klimaprojekte werden bei Tischgesprächen gemeinsam erarbeitet.

Mit einer gut besuchten Auftaktveranstaltung startete die Initiative „Schwelm besser machen“ der Stadt Schwelm und der Körber-Stiftung.

Auf dem ersten Treffen stellte Yannik Roscher, Programm-Manager für Demokratieprojekte bei der Hamburger Körber-Stiftung, die Initiative „Deutschland besser machen“ vor. Bürgermeister Stephan Langhard, Schwelms Klimamanagerin Melina Pyschny und Dr. Iris Oltman erläuterten, wie das Projekt in Schwelm umgesetzt wird: In den kommenden Monaten können Bürgerinnen und Bürger sogenannte Tischgespräche initiieren – öffentliche oder nicht-öffentliche Gesprächsrunden, bei denen man mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung gemeinsam neue Klimaprojekte für Schwelm diskutieren und zusammen auf den Weg bringen kann.

„Die Initiative der Körber-Stiftung liegt mir aus zwei Gründen am Herzen: Wir erproben mit den Tischgesprächen einerseits ergänzende Formate der Bürgerbeteiligung und erarbeiten andererseits nachhaltige Lösungen für den lokalen Klimaschutz“, führt Bürgermeister Stephan Langhard aus. „Ich freue mich daher sehr, dass das Interesse so groß ist.“ Das Mitmachen der Zivilgesellschaft beim Projekt ist zentraler Baustein, wie Dr. Iris Oltman vom „Netzwerk der guten Taten Schwelm“ betonte: „Wir möchten die Schwelmerinnen und Schwelmer darin bestärken, nicht nur politische Forderungen zu stellen, sondern sich aktiv an der Projektumsetzung zu beteiligen.”

Ein Projektteam der Stadt sowie Fachleute der Körber-Stiftung unterstützen bei der Organisation der Tischgespräche und der Kommunikation.

Menschen vor Ort einbeziehen

„Die Menschen vor Ort wissen am besten, welche Ideen gebraucht werden und sich schnell umsetzen lassen“, so Yannik Roscher. Wer mitmachen und eigene Ideen einbringen möchte, kann sich unter www.deutschlandbessermachen.de/schwelm informieren.

Mit dem Start der Tischgespräche geht das Beteiligungsprojekt „Schwelm besser machen“ nun in die Projektplanung. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger ihre konkreten Projektideen für lokale Klimaprojekte bei den Tischgesprächen erarbeiten — gemeinsam mit Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Unter dem übergeordneten Motto „Lokale Klimaprojekte“ hat jede Gesprächsrunde einen eigenen Themenschwerpunkt - ob Stadtbegrünung, Konzepte für mehr Sauberkeit oder Neugestaltung von öffentlichen Plätzen.

Termine für weitere Tischgespräche, die jeweiligen Veranstaltungsorte sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter: www.deutschlandbessermachen.de/Schwelm/.

