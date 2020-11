So stehen Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zu Silvester

Wird der Jahreswechsel diesmal ganz ruhig ausfallen – ohne Böller und Raketen? Aktuell wird darüber diskutiert, ob das Feuerwerk in diesem Jahr zur Eindämmung der Corona-Pandemie ganz oder zumindest auf großen Plätzen verboten werden soll. Erste Baumärkte haben bereits angekündigt, Feuerwerksartikel aus dem Sortiment zu nehmen. In den drei Südkreisstädten warten die Verantwortlichen in den Rathäusern noch ab, welche Regelungen in Gesprächen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten getroffen werden.

Ennepetal sieht Feuerwerk kritisch

„Wir sehen Feuerwerk in diesem Jahr kritisch, weil die Erfahrung zeigt, dass sich beim Abbrennen viele Menschen zusammenfinden“, erklärt der Pressesprecher der Stadt Ennepetal, Hans-Günther Adrian. Daher empfehle die Stadtverwaltung, diesmal darauf zu verzichten. „Wir gehen aber davon aus, dass das Land eine Regelung treffen wird“, so Adrian weiter. „Daran werden wir uns natürlich orientieren.“

„Für die Stadt Gevelsberg sind derzeit hinsichtlich eines Feuerwerkes zum Jahreswechsel noch keine Entscheidungen getroffen worden“, hieß es auf Nachfrage dieser Zeitung aus dem Gevelsberger Rathaus. Gleiches gilt für die Stadt Schwelm, wo die Verantwortlichen erst die bundesweiten Regelungen abwarten wollen.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.