Luftbild von der Mittelstraße in Gevelsberg. 32.234 Menschen haben zum Stichtag 31. Dezember 2020 in der Stadt gelebt.

Einwohnerzahl So viele Menschen haben 2020 in Gevelsberg gelebt

Gevelsberg. Einwohnerzahl, Eheschließungen, Sterbefälle – die Stadt Gevelsberg hat ein paar interessante Zahlen aus 2020 verraten.

Die Stadt Gevelsberg hat auf Nachfrage ein paar interessante statistische Einblicke gegeben. So hat sich die Einwohnerzahl der Stadt im vergangenen Jahr kaum verändert. 32.234 Menschen (inklusive Nebenwohnsitze) lebten zum Stichtag 31. Dezember 2020 in der Stadt, darunter 4402 ausländische Mitbürger. Ein Jahr zuvor lebten 32.239 Menschen in Gevelsberg, davon waren 4337 ausländische Mitbürger.

Zwei Geburten hat es in Gevelsberg im vergangenen Jahr gegeben. 2019 waren es sechs. 119 Personen sind im Jahr 2020 in Gevelsberg den Bund der Ehe eingegangen. Im Vorjahr waren es mit 141 ein paar mehr. 228 Menschen sind 2020 in Gevelsberg gestorben. 2019 waren es insgesamt 246.

Auf eine weitere interessante Zahl wies die Krankenkasse IKK classic mit Verweis auf das statistische Landesamt hin. Demnach lebten Ende 2019 insgesamt 4720 Schwerbehinderte (Behinderungsgrad mindestens 50 Prozent) in Gevelsberg.