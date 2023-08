So war der Trödelmarkt im Bürgerhaus Alte Johanneskirche

Gevelsberg. Schnäppchenjäger kamen beim Trödelmarkt im Bürgerhaus Alte Johanneskirche voll auf ihre Kosten. Veranstaltung ist wichtig für das Quartier.

Trödeln im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“; ein Muss für alle Schnäppchenjäger. Was sich bei den 31 Anbieterinnen und Anbietern häuft, ist farbenfroh und bunt. Ein Mix an Waren aller Art, freut sich Quartiersmanagerin Anja Steller beim Blick in die Runde. „Playmobil, CD’s, Bücher, Kleidung, Krimskrams, Raritäten – hier kommt man voll auf seine Kosten.“

Ob im Saal, draußen an einem der acht vom Bürgerhaus gestellten Pavillons oder an den eigens mitgebrachten Tapeziertischen, überall herrscht buntes Treiben. Auch am Stand von Felix Wittenstein. Mit gerade einmal zehn Jahren ist er der jüngste Teilnehmer. Ein echter Profi wenn es darum geht sein Angebot an die Frau, den Mann oder das Kind zu bringen. Was auch den anderen Trödlern auffällt, die voll des Lobes für den jungen Mann sind. Felix hat sein Kinderzimmer ausgemistet und bietet zahlreiche Playmobil-Modelle an. Angefangen vom Piratenschiff über ein Polizeiauto bis hin zur Summer Fun Nachtwanderung oder der Arche Noah.

Eine Vielzahl verschiedener Themenwelten finden sich bei ihm auf dem Tisch und warten nur darauf den Besitzer zu wechseln. „Das eine oder andere Modell habe ich zum Beispiel von Oma und Opa geschenkt bekommen“, sagt er dankbar. Doch irgendwann, so fügt Mama Katja hinzu, wird man älter und die Interessen wechseln. Aktuell habe es ihrem Sprössling ein ferngesteuertes Auto angetan, auf das er eifrig spart und für das er sich von einigen Playmobilsachen trennt. „Sozusagen eine Aufstockung des Taschengeldes.“ Mehrere Wochen hat Felix seine einzelnen Modelle auseinandergebaut, Teilchen für Teilchen in die entsprechenden Kartons verpackt.

Mutter und Sohn sind glücklich, dass die Sachen entsprechend dem Nachhaltigkeitsgedanken nun beim großen Trödelmarkt weiter gereicht werden können. Beste Aussichten für die Besucher, um eine vielleicht schon lang gesuchte Playmobil-Rarität zum Schnäppchenpreis zu erstehen.

Neben dem Trödeln in herrlicher Umgebung kommt das leibliche Wohl natürlich nicht zu kurz. Die Kirmesgruppe „Aechter de Biecke“ kredenzt Bratwurst, Krakauer, Currywurst und Pommes; das Team vom Bürgerhaus verkauft Getränke und Kuchen, der von den Teilnehmenden der Veranstaltung gespendet wurde. „Es ist toll mit anzusehen, wenn ganz vielen Nachbarinnen und Nachbarn sowie Flohmarktfreundinnen und -freunden aus dem Stadtteil Vogelsang und Umgebung hier zur Schnäppchenjagd zusammenkommen“, lässt Anja Steller wissen. Für sie sei diese Veranstaltung immer wieder etwas besonderes, da hierdurch „das Quartier Vogelsang aufgewertet und lebendiger gestaltet würde“ und somit das „Miteinander und Füreinander“ stadtteilübergreifend gefördert wird, so ihr abschließender Kommentar.

