So wird der Boulevard Gevelsberg mit WDR 4 Sommer Open Air

Gevelsberg. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in Gevelsberg wieder der Boulevard statt. Dieses Mal zusammen mit dem WDR 4 Sommer Open Air. Das Programm.

Gefühlt tritt Corona in den Köpfen der Menschen immer weiter in den Hintergrund. Gleichzeitig wird klar: Ihr Hunger auf Kultur, auf Veranstaltungen, darauf, endlich etwas zu erleben, ist nach zwei Jahren Pause umso größer. Land auf Land ab gibt es immer mehr Konzerte und Feste jedweder Art. Jetzt soll auch in Gevelsberg erstmalig wieder der Boulevard stattfinden, nach der Gevelsberger Kirmes die zweitgrößte Veranstaltung der Stadt.

Termin ist der Zeitraum von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Mai. Die Besonderheit in diesem Jahr: Am Boulevard beteiligt sich auch der Radiosender WDR 4 mit seinem Sommer Open Air. Und das mit einem hochkarätigen Programm.

Bühnenprogramm Freitag

Auf zwei Bühnen wird es Live-Musik von verschiedensten Bands, Figurentheater sowie Tanz- und Zirkusvorführungen geben. Der Fassanstich wird am Freitagabend um 19.30 Uhr an der Sparkassen-Bühne in der Fußgängerzone stattfinden. Direkt im Anschluss wird dort die Hagener Band Refresh auftreten. Parallel hierzu werden auf der Gebrüder Nolte/Gebauer-Bühne am Timpen die Toten Ärzte für ein Hitspektakel sorgen. Sie präsentieren bekannte Lieder der Toten Hosen und der Ärzte.

Bühnenprogramm Samstag

Am Samstagmittag geht das Bühnenprogramm in der Fußgängerzone weiter mit dem Shanty Chor Haßlinghausen und Musik von der Waterkant, gefolgt von einer Tanzvorführung vom Tanzatelier Sarah Tiranno mit modernem Ballett und Mary Poppins. Ab 15 Uhr spielt das Figurentheater Papperlapupp ebenfalls auf der Bühne in der Fußgängerzone das Stück „Die zweite Prinzessin“. Eine zweite Vorführung wird es um 16 Uhr geben.

Im Anschluss daran wird die Lehrerband des Städtischen Gymnasiums Gevelsberg, Quarter Past Friday, auftreten. Zuvor spielt die Schüler Big Band des Gymnasiums. Ab 20 Uhr sorgt die Band Nightlife für Stimmung in der Fußgängerzone mit Coverrock der 70er bis 90er Jahre.

Außerdem locken diverse Marktstände (ebenso wie am Sonntag) mit verschiedensten Angeboten, es gibt eine große Auswahl an Speisen und Getränken sowie Aktionen der Einzelhändler.

WDR 4 Sommer Open Air

Auf der Gebrüder Nolte/Gebauer-Bühne erwartet die Besucher am Samstag das WDR 4 Sommer Open Air mit Frontm3n,Comedian Ingrid Kühne und der WDR 4 Bandmit Stargast Chris Andrews.

Die Formation „The Frontm3n“, an diesem Abend vertreten durch Pete Lincoln, Mick Wilson und Robert Hart, nimmt alle Besucher mit auf eine musikalische Zeitreise. Denn die drei Ausnahmemusiker sind beziehungsweise waren auch Leadsänger der Bands „10cc“, „The Sweet“, „Smokie“ und „Manfred Manns Earth Band“.

Einen Zwischenstopp auf der Bühne legt Ingrid Kühne ein. Ihr freches Mundwerk, das besonders gerne die Männer aufs Korn nimmt, hat ihr einen Spitzenplatz in der deutschen Comedy Szene beschert.

Die WDR 4 Band bringt die Lieblingshits aus dem WDR 4-Programm nach Gevelsberg – von Rock bis Disco, von Soul bis Pop. Die großen Erfolge der 60er, 70er und 80er stehen bei den sieben Musikern ebenso auf dem Programm wie aktuelle Hits. Als Höhepunkt kommt Stargast Chris Andrews nach Gevelsberg.

Kinder-Rallye

Zur Erweiterung des Familienprogramms neben Trampolin, Hüpfburg des DLRG und Kinderkarussell hat Pro City eine Kinder-Rallye mit zahlreichen Gevelsberger Vereinen organisiert. Jedes Kind kann sich Samstag zwischen 11 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr eine Laufkarte an einem der Stände abholen und alle Mitmachstationen durchlaufen.

Bei Abgabe des Laufzettels am AOK-Stand erhalten die kleinen Besucher ein kleines Geschenk und nehmen an einer Gewinnauslosung in zwei Altersgruppen teil (Minis 4-7 Jahre, Maxis 8-12 Jahre). Die Gewinner werden am Samstag und Sonntag im Rahmen einer Mini-Disco mit BiBis World um 17.30 Uhr am City-Beach an der Neustraße ausgelost.

City-Beach

Zum ersten Mal wird es in der Gevelsberger Innenstadt einen kleinen Strandbereich mit circa 17 Kubikmeter Sand geben. Dieser entsteht an der Ecke Neustraße/Mittelstraße. Dort stehen Liegestühle zum Ausruhen bereit. Es gibt kühle Getränke, Cocktails, Burger und Hotdogs, Slush-Eis und vieles mehr. Am Samstag und Sonntag von 16 bis 18 Uhr bietet dort außerdem die KG Vie ut Asbi’eckKinderschminken an. Freitag- und Samstagabend ab 19 Uhr sorgen DJ Volker & Kevin für musikalische Untermalung.

Veranstalter und Unterstützer freuen sich auf den Boulevard Gevelsberg: Michael Hedtkamp, Stefan Biederbick, Claus Jacobi, Andreas Niehues, Britta Worms, Lena Becker und Adrian Wild (von links) am Ennepebogen. Foto: Max Kölsch / WP

Spannend wird es bei der MBD Medizin und Brandschutz GbR vor dem Rupprecht-Haus: Das Team demonstriert richtiges Verhalten bei medizinischen Notfällen und bietet Feuerlöschübungen an. Außerdem darf ein Rettungswagen besichtigt werden.

Verkaufsoffener Sonntag

Der Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Sparkassen-Bühne. Ab 13 Uhr wird dort der Circus Basinastak von der Gesamtschule Haspe mit Bällen, Diabolos, Tüchern und Tellern verzaubern. Im Anschluss um 13.30 Uhr präsentiert sich das Tanzcentrum EN mit Discofox, Orientalischem Tanz und Latein der Landesmeister in der D-Jugend. Um 15.30 und 16.30 Uhr spielt das beliebte Figurentheater Papperlapupp das Stück „Ludwig und sein Da-da-daaah! Wie der kleine Beethoven die Musik entdeckte“.

Auch die Gevelsberger Händler halten viele tolle Angebote und Aktionen bereit und laden am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Einkauf ein. Außerdem wird die AVU mit einem Info-Mobil zum Thema E-Mobilität unterwegs sein und die Sparkasse an Ennepe und Ruhr präsentiert sich mit einem Stand. Im oberen Bereich der Mittelstraße stellt der Freundeskreis Viva ItaliEN einige italienische Oldtimer aus. Zudem befindet sich dort der Bereich „Fahrradoffensive 2022“ mit Ständen vom Ski-Club, der Zukunftsschmiede Radverkehr, dem Fahrradladen DB Bikes und einem Infostand der Stadt Gevelsberg zur Aktion „Stadtradeln“.

Die Sperrung der Mittelstraße zwischen Wittener Straße und Timpen sowie der Neustraße erfolgt zwischen Freitag, 27. Mai, 7 Uhr; und Sonntag, 29. Mai, circa 21.30 Uhr. Sämtliche Parkflächen sind in diesem Zeitraum frei zu halten, jegliche Fahrzeuge zu entfernen. Die Sperrung in der Neustraße wird erst am Montag, 30. Mai, gegen 12 Uhr aufgehoben:

