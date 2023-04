So wurde aus Wanderern der Städtische Musikverein

Gevelsberg. Der Städtische Musikverein hat Gevelsbergs Stadtgeschichte mitgeprägt. Dabei waren die Ursprünge alles andere als musikalisch.

Wie feiert ein Musikverein sein 100-jähriges Bestehen? Am passendsten mit einem besonderen Konzert. Dazu lädt nun der Städtische Musikverein Gevelsberg aus gegebenen Anlass ein.

Der heutige Musikverein besteht seit 1921 und wurde damit vor zwei Jahren 100 Jahre alt. Drei Jahre nach der Gründung als Wanderclub „Frisch Auf“ gingen die Musikerinnen und Musiker mit dem Turnverein „Vorwärts“ zusammen und wurden dort zur Musikabteilung.

Immer mehr Musizierende fanden sich zusammen und es entwickelte sich ein Salonorchester, das wiederum 1928 um ein Blasorchester erweitert wurde. Dieses „Doppelorchester“ beherrschte viele Jahre das Musikleben in Gevelsberg und den benachbarten Orten.

Kurz vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 trennte sich das Orchester vom Turnverein und wurde als „Streich- und Blasorchester Gevelsberg“ selbstständig. In Kriegszeiten kam der Vereins- und Musikbetrieb zum Erliegen.

Bereits im Jahre 1945 entstand zusammen mit den Mitgliedern der damaligen Feuerwehrkapelle der „Städtische Musikverein Gevelsberg“.

Im Zuge der Städtepartnerschaft mit Vendôme fanden die Musikerinnen und Musiker mit dem dortigen städtischen Orchester „Harmonie Municipale de Vendome“ ihr musikalisches Pendant. Aus zahlreichen Begegnungen entstanden bis heute bestehende enge Freundschaften.

Bis 1986 leitete Fritz Schlemmer den Musikverein Gevelsberg und sein Orchester. Ihm folgte am Taktstock Gustav-Adolf Schmidt. Im Jahre 2000 wurde Anita Hüber Musikleiterin des Orchesters, Michael Ibing Vorsitzender des Vereins. Seit 2010 ist Michael Ibing auch musikalischer Leiter.

Für das Konzert anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Orchesters ist es gelungen, als Gast die in Sprockhövel gebürtige zu gewinnen. Sie absolvierte an der Hochschule für Musik und Tanz Köln die Studiengänge für Gesang und Gesangspädagogik, den Master of Music Musiktheater sowie den Masterstudiengang für Lied und Konzert und trat seit ihrem Operndebüt 2017 am Theater Aachen bei zahlreichen landesweiten Gastspielen auf.

Das Publikum darf sich auf die von ihr vorgetragenen Operettenmelodien und Lieder von Robert Stolz und Franz Lehár unter Begleitung des Orchesters freuen.

Das Orchester nimmt im Konzertprogramm Bezug auf viele schöne in der Vergangenheit dargebotene Melodien. Nach der Eröffnung mit der Ouverture „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé folgen die Konzertwalzer „An der schönen blauen Donau“ und der „Kaiserwalzer“ von Johann Strauß, Melodien aus „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller und der „Florentiner Marsch“ von Julius Fučík.

Das Konzert findet statt am 22. April im Saal des Zentrums für Kirche und Kultur in Gevelsberg. Es beginnt um 16 Uhr, der Einritt ist frei.

Der Städtische Musikverein Gevelsberg und die Musikerinnen und Musiker laden dazu herzlich ein.

