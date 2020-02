Software-Betrug: Verfahren gegen Schwelmer eingestellt

Am Freitag hat das Hagener Landgericht den Prozess gegen einen privaten Software-Händler aus Schwelm eingestellt. Der 62-Jährige muss nun 8000 Euro Geldbuße zahlen. Gegen ihn bestand der Verdacht, dass er auf seinen beiden Ebay-Accounts Plagiate vertrieben Markenrechtsverletzungen gegenüber der Firma Microsoft begangen haben soll.

Was als Aufsehen erregendes Verfahren begann, nahm am dritten Verhandlungstag bereits sein vorzeitiges Ende. Die Hagener Richter regten die vorläufige Einstellung des Verfahrens an. Der vorsitzende Richter der ersten Wirtschaftsstrafkammer Andreas Behrens ergriff nach der Vernehmung eines Zeugen das Wort, um die neuesten Entwicklungen im Fall zu berichten. „Alle Beteiligten haben schon erklärt, dass eine Einstellung des Verfahrens positiv gesehen und befürwortet wird. Für eine Einstellung spricht unserer Meinung nach, dass es sich um ein sehr altes Verfahren handelt und dass einige Vorwürfe aus unserer Sicht nicht haltbar sind. Einige hingegen könnten für ein Urteil reichen.“

273 Plagiatsfälle

Die Richter signalisierten aber, dass ihnen die Zahlung einer Geldbuße reiche, um das Verfahren zu beenden. „Hier kann man gegen eine Geldbuße einstellen, wenn das, was im Raum steht, damit ausreichend gesühnt wird“, so Behrens weiter. Nach einer Pause erklärten sich der Verteidiger Christian Edelmann und sein Mandant damit einverstanden. Wenn der Schwelmer in sechs Monaten 8000 Euro an die Staatskasse zahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt.

Der 62-Jährige war angeklagt, in der Zeit von Dezember 2012 bis Mai 2014 in 273 Fällen Plagiate vertrieben, beziehungsweise gegen Markenrechte von Microsoft verstoßen zu haben. Der Angeklagte hatte das vehement bestritten und erklärt, dass seine Ware einwandfrei war und er nicht gegen Markenrechte verstoßen habe.