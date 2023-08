Software-Unternehmen aus Ennepetal arbeitet europaweit

Ennepetal. Semaino aus Ennepetal bietet nicht nur ein Software-System an. Jetzt ist klar: „Nur eine Softwarelösung anzubieten reicht nicht mehr“

„Bei der Arbeit mit unseren Kunden und ihren Anforderungen wurde uns deutlich, dass es nicht ausreicht, nur eine Softwarelösung für ihre Kataloge anzubieten“, so Jens Bröking und Dr. Wolfgang Wilkes, Geschäftsführer des Unternehmens semaino aus der Voerder Straße 45.

Seit 2002 kümmert sich das Unternehmen um Klassifikationen und Austauschformate der digitalen Kataloge seiner Kunden. Semaino bietet neben einem Software-System zur Erstellung von elektronischen Katalogen einerseits Schulungen im Umfeld der Austauschformate und Klassifikationen an, unterstützt aber auch bei der Lösung von konkreten Problemen, wie etwa der individuellen Bereitstellung von Daten bis hin zur vollständigen Erstellung von elektronischen Katalogen.

Semaino gleicht fehlendes Wissen der Kunden aus

Bürgermeisterin Imke Heymann ließ sich gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsförderin Adriane Overath erläutern, wie semaino Prozesse zur Datenpflege ihrer Kundschaft optimiert, denn gute Katalogdaten können nur generiert werden, wenn die zugrundliegende Basis von hoher Qualität ist. „Für viele Unternehmen ist es schwierig, das notwendige Know-how über Katalogformate, Klassifikationen und mögliche Varianten davon aufzubauen und langfristig sicherzustellen“, erklärten Jens Bröking und Dr. Wolfgang Wilkes, warum immer mehr Kunden das fehlende Wissen durch das zehnköpfige Spezialistenteam von semaino ausgleichen.

Europaweites Unternehmen in Ennepetal

Die beiden Geschäftsführer haben 1996 an der Fernuniversität zu Hagen zu der Marktlücke des digitalen Kataloges geforscht und 2002 semaino gegründet, seit 2017 hat das europaweit tätige Unternehmen seinen Sitz in der Voerder Straße. „Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, wie viele Spezialisten in unserer Stadt heimisch sind“, zeigte sich Bürgermeisterin Imke Heymann von semaino begeistert.

In diesem Jahr plant das Unternehmen den Rollout in den USA.

