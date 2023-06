Die langersehnten Sommerferien stehen kurz bevor und auch in diesem Jahr wird es wieder ein interessantes und attraktives Ferienprogramm geben, welches die Stadt Gevelsberg in Kooperation mit zahlreichen freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit ausgearbeitet hat und das alle nun gemeinsam der Öffentlichkeit vorstellten.

Ferienprogramm Sommerferien stehen an: Das geht ab in Gevelsberg

Gevelsberg. Das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in Gevelsberg ist so groß wie nie zuvor. Unter anderem gibt es freien Eintritt ins Schwimm In.

Bis zu den Sommerferien ist es nicht mehr lang. Und wieder werden viele Kinder aus Gevelsberg nur kurz oder gar nicht in den Urlaub fahren, so dass die Eltern erneut einen wachen Blick auf das Gevelsberger Sommerferien-Programm für alle Kinder ab sechs Jahren, Teenager und Jugendliche werfen, damit dem Nachwuchs nicht langweilig wird. Erstmalig stoßen allerdings auch die Stadt Gevelsberg und ihr Jugendzentrum an ihre Grenzen, so dass die Verwaltung erstmals weitere Einrichtungen mit ins Boot, um dieses Angebot aufrecht und attraktiv halten zu können.

„Das ist ganz einfach der der Tatsache geschuldet“, so erklärt Bürgermeister Claus Jacobi bei der offiziellen Vorstellung, „dass sich die Kommunen im Rahmen ihrer Integrationsarbeit an einer Belastungsgrenze befinden.“ Vor allem der sozialarbeitenden Bereich der Verwaltung habe diese Grenze wegen seiner geringen Personaldecke vielerorts längst überschritten. „Und das macht sich bedauerlicherweise auf anderen Ebenen bemerkbar, wie zum Beispiel der Jugendarbeit“, resümiert Jacobi, warum nun ein größeres Netzwerk für das Gevelsberger Ferienangebot verantwortlich zeichnet.

Freier Eintritt ins Schwimm In

Vertreten sind das Schwimm In Gevelsberg, der Kinderschutzbund Gevelsberg, der CVJM Gevelsberg, die Evangelische Kirchengemeinde Gevelsberg, die Katholische junge Gemeinde St. Engelbert Gevelsberg, die VHS Ennepe-Ruhr-Süd, das Voltigier- und Reitzentrum im Sunderholze, das Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ sowie als Platzhirsch das Städtische Jugendzentrum am Libber. So ist es gelungen, für alle Altersgruppen ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen: Tagesausflüge und -aktionen, Projekttage, Ferienfreizeiten, thematische Wochenangebote sowie eine offene Tür zu verschiedenen Aktionen, die durch eine Neuerung in Gevelsberg abgerundet werden, die ebenfalls in den Sommerferien greift: Die Aktion „FREI-Bad“, die Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren während der gesamten Sommerferien vom 22. Juni bis 4. August ermöglicht, das Gevelsberger Freibad kostenlos zu besuchen.

Alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre haben freien Eintritt im Schwimm In während der gesamten Sommerferien. Foto: Max Kölsch / WP

Sollte Petrus es mit den jungen Badefreunden einmal nicht so gut meinen, dann „muss man für das alternativ geöffnete Hallenbad natürlich auch nichts bezahlen“, erklären Marta Domek, Geschäftsführerin vom Schwimm In, und Badleiter Frederik Stolz. Beide ergänzen, dass zudem die Möglichkeit bestehe, im Meerjungfrauenkostüm zu schwimmen, auf dem schwimmenden Aquatrack oder im Wasserlaufball Mut und Geschicklichkeit zu beweisen, beim Schnuppertauchen die Unterwasserwelt zu entdecken oder eine Poolparty zu feiern.

Ab in die Natur

Das Städtische Jugendzentrum indes öffnet in diesem Jahr das Jugendcafé Libber als offene Tür zur individuellen, flexiblen und kostenfreien Freizeitgestaltung, wie dessen Leiterin Adriana Ruiu sagt. Dabei stünden Spaß, Spiel und Sport ebenso wie kostenfreie Projektangebote auf dem Programm und man plane zusätzlich auch noch zwei Ausflüge. Ebenso können die Kinder Gesellschaftsspiele ausleihen, Kicker, Tischtennis, Billard, Basketball und Fußball spielen.

Vorrangig Kinder aus den Stadtteilen Berge und Vogelsang haben im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ die Möglichkeit, ein spannendes Ferienabenteuer zu erleben, ihre eigene Kreativität ausleben, zu spielen, zu basteln, aktiv zu sein, die Natur zu erkunden sowie neue Freundschaften zu knüpfen. „Für uns ist es eine besondere Herzensangelegenheit, den Kindern ein spannendes Programm gegen etwaige Langeweile zu bieten“, sagt Quartiersmanagerin Anja Steller und lässt nicht unerwähnt, dass man den Ferienspaß bei einem kleinen Grillfestes ausklingen lassen werde.

Beim CVJM hatten auch im vergangenen Jahr fast 100 Kinder riesigen Spaß beim Ferienprogramm. Foto: Privat / WP

Der CVJM Gevelsberg veranstaltet seinen Ferienspaß auf dem Stüting, wie dessen Vertreter Stefan Larisch berichtet. „Jeden Tag gibt eś eine spannende Geschichte zu entdecken.“ Und neben dem gemeinsamen Programm bleibe für alle genügend Zeit, um sich richtig auszutoben, Buden zu bauen und Gemeinschaft zu erleben.

Alles Dinge, die man auch bei der Jungscharfreizeit der Evangelische Kirchengemeinde Gevelsberg im Tiroler Seenland in Österreich erleben kann, wie Pfarrer Thomas Weber verspricht. Sport, Spiel, Schwimmen, Wandern, Abende am Lagerfeuer, es „gibt viele Aktivitäten, die in Tirol auf uns warten“. Auch die Katholische junge Gemeinde (KjG) in Gevelsberg bietet eine Kinderfreizeit an. Diese führt nach Tørring in Dänemark, wo auf die Teilnehmenden ein weitläufiges Außengelände mit Fußballplatz, Lagerfeuerstelle sowie einem eigenen Spielplatz wartet.

Kanufahren auf dem Harkortsee

Barbara Lützenbürger, langjährige Vorsitzende vom Gevelsberger Kinderschutzbund, berichtet, dass sich die Kinderschützer mit einer Kanufahrt auf dem Harkortsee, einem Besuch im Kletterwald Wetter, der Möglichkeit zum Schnuppertauchen sowie einer Einführung in den Golfsport am Gevelsberger Sommerferien-Programm beteiligen werden. Zum Ende der Ferien wird es dann noch am Ennepebogen ein tolles kostenfreies Familienfest geben, bei dem für Klein und Groß Bewegung, Klänge, Kreatives und Belustigung im Vordergrund stehen.“

Im Anschluss wirbt Melanie Beinert für die Ferienakademie der VHS Ennepe-Ruhr-Süd, wo die Möglichkeit bestehen wird, wunderschöne, individuelle Bilder zum Thema Ferien oder Leporellos mit Tieren zu fertigen, innerhalb eines Workshops spielerisch an Yoga -Übungen herangeführt zu werden, mit einem Mini-Controller und einer Plattform sein eigenes Roboterauto zu bauen oder coole Klamotten selbst zu nähen.

Das Voltigier- und Reitzentrum Im Sunderholze ist ebenfalls mit von der Partie beim Ferienspaß in Gevelsberg. Foto: Verein / WP

Wer Pferde liebt und sich nichts Besseres vorstellen kann, als den ganzen Tag am Stall zu sein, für den sind die Reiterferien beim Silscheder Voltigier-und Reitzentrum im Sunderholze genau das Richtige. Dessen Mitglieder bieten ihren Teilnehmern praktischen und theoretischen Unterricht mit dem Pferd, Reiten, Voltigieren, Putzen und vieles mehr an.

Sämtliche Angebote mit allen wichtigen Informationen, den jeweiligen Zeiten, möglichen Kosten sowie den Kontaktdaten zu den entsprechenden Ansprechpartnern, sind in einer gemeinsamen Broschüre gebündelt. Diese findet man nicht nur zum Herunterladen auf der Homepage der Stadt Gevelsberg; sie liegt ab sofort auch in gedruckter Form im ganzen Stadtgebiet bei vielen städtischen Institutionen sowie den freien Trägern aus.

