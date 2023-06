Sommerleseclub: beste Adresse für die Urlaubslektüre

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal/Sprockhövel. Noch auf der Suche nach der passenden Urlaubslektüre? Der Sommerleseclub der heimischen Stadtbüchereien bietet alles für jeden Geschmack.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit auch der jährliche Sommerleseclub in den örtlichen Stadtbüchereien. Der Sommerleseclub ist ein Projekt vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Stadtbüchereien Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm und Sprockhövel haben ein buntes und fröhliches Leseangebot für die Nachwuchsleserinnen und -leser vorbereitet. Eine riesige Auswahl an neuen und druckfrischen Büchern wartet auf die ferienhungrigen Leseratten und alle die es werden wollen. Fantastische Fabelwesen, gruselige Abenteuerromane, sommerfrische Ferienromanzen, Comics, Hörbücher, spannendende Dystopien und Agentengeschichten warten zwischen den Buchdeckeln auf die Leserinnen und Leser der Sommerleseclubs. Für jeden Lesegeschmack findet sich die passende Urlaubslektüre in den teilnehmenden Stadtbüchereien.

Gemeinsam lesen verbindet

Der Sommerleseclub ist offen für die ganze Familie. Großeltern können sich gemeinsam mit ihren Enkelkindern anmelden, Drei-Generationen-Teams sind möglich, aber auch Freundinnen und Freunde können sich einen kreativen Leseclubnamen geben und gemeinsam die Leselogbücher mit Stempeln füllen.

Bei der Anmeldung erhält jeder Leser oder jedes Team ein Leselogbuch mit viel Raum für kreative Gestaltung. Am Ende der Sommerferien wird das Logbuch in der Bücherei abgegeben und die erfolgreiche Leseleistung von mindestens drei Büchern oder Hörbüchern mit Urkunden, Abschlussfesten oder kleinen Überraschungen gewürdigt.

Weitere Details bitte in der jeweiligen Bücherei vor Ort erfragen. Alle Büchereien haben in den Sommerferien zu ihren normalen Zeiten geöffnet.

Spaß am Lesen steht im Vordergrund

Im Vordergrund dieser Leseförderaktion soll der Spaß am Lesen stehen, da sind sich die Kolleginnen und Kollegen der örtlichen Stadtbüchereien einig. Gelesen werden kann wirklich überall. Im Freibad, am Strand, auf der Autofahrt, der Couch, im Bett oder bei hochsommerlichen Temperaturen an einem schattigen Plätzchen. Für ausreichend Lesestoff haben die Stadtbüchereien gesorgt.

Fristen und Abschlussfeiern Hier ein Überblick über lokale Anmeldedaten und Besonderheiten der Sommerleseclubs (SLC):



Stadtbücherei Ennepetal: Anmeldestart des SLC: 12. Juni, Abgabe des Leselogbuchs bis spätestens 11. August. Die Abschlussfeier für alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer findet mit Zaubershow am Samstag, 19. August, um 14 Uhr in der Stadtbücherei Ennepetal statt. Kontakt: 02333/979 241, E-Mail: buecherei@ennepetal.de



Stadtbücherei Gevelsberg: Anmeldestart des SLC: 1. Juni, Abgabe des Leselogbuchs bis spätestens 25. August. Infos zur geplanten Abschlussveranstaltung folgen zu einem späteren Zeitpunkt in der Stadtbücherei. Kontakt: 02332/839 82, E-Mail: buecherei@stadtgevelsberg.de Stadtbücherei Schwelm: Anmeldestart des SLC: 15. Juni, (Anmeldung am neuen Standort der Stadtbücherei Schwelm, Kulturhaus Schwelm, Römerstraße 10, Schwelm). Abgabe des Leselogbuchs bis spätestens 11. August. Infos zur geplanten Abschlussveranstaltung folgen zu einem späteren Zeitpunkt in der Stadtbücherei. Kontakt: 02336/ 801 275, E-Mail: stadtbuecherei@schwelm.de



Stadtbücherei Sprockhövel: Anmeldestart des SLC: 12. Juni. Abgabe des Leselogbuchs bis spätestens 14. August. Die Abschlussfeier für alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer findet unter dem Motto „Schiff ahoi!“ am Samstag, 2. September, um 15 Uhr in der Stadtbücherei Sprockhövel, Haßlinghausen, statt. Kontakt: 02339/917 152, E-Mail: stadtbuecherei@sprockhoevel.de

Die Leiterinnen und Leiter der Stadtbüchereien freuen sich beim Sommerleseclub auf viele begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Geführt werden die Bücherein von Jasmin Arnold in Schwelm, von Ricarda Gärtner in Sprockhövel, von Jann Henrik Höller in Ennepetal und von Stephanie Kron in Gevelsberg.

Weitere Informationen und den Zugang zum Online-Logbuch gibt es unter www.sommerleseclub.de.

