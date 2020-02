Sotirios Kostas stellt seine „Vision für Ennepetal“ vor

Ennepetal. Sotirios Kostas, der als parteiloser Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Ennepetal antreten will, hat Eckpunkte seines Programms vorgestellt.

„Parteilos für Ennepetal – denn jede Partei hat gute Argumente!“: Unter dieses Motto stellt Sotirios Kostas seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt. Der 45-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau Evgenia den Thomas-Grill in Altenvoerde betreibt, hat nun seine „Ziele für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ennepetal“ benannt. Zudem will er bereits heute die Listen mit den Unterstützungsunterschriften im Rathaus abgeben. Die Frist läuft allerdings noch bis Mitte Juli. Die Namen müssen geprüft werden, 210 gültige Unterschriften sind erforderlich, damit Kostas als unabhängiger Bewerber ins Rennen gehen kann.

Erforderliche Unterschriften gesammelt

„Ich habe schon ungefähr 300 Unterschriften zusammen“, berichtet Sotirios Kostas. „Und das in so kurzer Zeit und obwohl ich gar nicht richtig Werbung dafür gemacht habe“. Das zeige schon die Wertschätzung, die ihm entgegen gebracht werde. Ende Oktober vergangenen Jahres hatte der Grieche seine Bewerbung um das Bürgermeisteramt publik gemacht. Anschließend seien nicht nur Familie, Freunde und Bekannte vorbei gekommen, sondern auch Menschen „aus Oelkinghausen, Hasperbach oder Rüggeberg“, die Kostas’ Kandidatur unterstützen wollten.

„Viele haben unterschrieben, damit es bei der Wahl eine Alternative gibt“, berichtet er aus den Gesprächen mit seinen Unterstützern. „Aber viele auch, weil sie unzufrieden sind.“ Unter anderem hätten ihm Menschen gesagt, dass sie den Umgang von Amtsinhaberin Imke Heymann mit ihrer Parteizugehörigkeit – parteilos, dann CDU, bald vielleicht wieder parteilos – als unehrlich empfänden. Andere hätten ihm das Gefühl vermittelt, dass Anliegen von Bürgern nicht ernst genommen würden. Viele Gespräche habe er am Samstag geführt, als er einen Sektempfang veranstaltete. Gut 150 Interessierte seien in der Zeit von 11 bis 15 Uhr seiner Einladung gefolgt, berichtet er.

Bürgermeisterwahl 2020 Bisher drei Kandidaten Bisher haben drei Bewerber ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Ennepetal angekündigt. Neben Amtsinhaberin Imke Heymann (CDU) und Sotirios Kostas will Cornelia Born-Maijer ebenfalls als unabhängige Kandidatin bei der Wahl am 13. September antreten (wir berichteten). Sie sammelt derzeit die erforderlichen Unterstützungsunterschriften.

Bei dieser Gelegenheit stellte Sotirios Kostas – kurz „Soto“ – seine „Vision für Ennepetal“ vor, die in Kürze auf einem Flyer und ausführlich auf Facebook nachzulesen ist. Bürgerorientiertes Handeln, Transparenz, kritische Prüfung von Investitionen sowie die Förderung von Kindern, Jugendlichen und der Schulen sind zentrale Punkte darin. Letzteres liege ihm besonders am Herzen, erklärt der Bewerber. „Ich bin über Jahre mit vielen Kindern bzw. Schülern in Kontakt“, sagt der Vater eines 17 Jahre alten Sohnes, der am Berufskolleg auf das Abitur zugeht. „Ich habe oft das Gefühl, dass zu viele im Rat zu alt sind, um deren Denkweise zu verstehen“, meint Kostas. So zählt unter anderem der Aufbau eines Kinder- und Jugendrates zu seinen Anliegen.

Wichtig sei ihm auch, die Bürger stärker im Vorfeld von Entscheidungen einzubinden. Als Beispiel nennt er die Glas-Schutzwände am Minna-Schmidt-Idar-Platz und in der Marktstraße, die aufgrund ihrer Undurchsichtigkeit in der Kritik stehen und nachgebessert werden sollen (wir berichteten). „Da stellt man sich schon die Frage: Hat sich da vorher keiner Gedanken gemacht?“, meint Sotirios Kostas. Seiner Meinung nach hätte ein solches Problem, das nun zu weiteren Kosten führe, vermieden werden können, wenn man im Vorfeld zum Beispiel Kinder- und Jugendvertreter und auch Kinder selbst gefragt hätte, wie sie die Pläne beurteilen.

In Sachen Transparenz sieht er eine Chance, unter anderem durch einen Livestream aus den Ratssitzungen, den Bürgern, die zu den Zeiten oft nicht vor Ort dabei sein könnten, eine Teilhabe besser zu ermöglichen. Das gebe es in anderen Städten längst, meint Kostas. Nicht zuletzt sieht er zu viel Routine und zu große Nähe der Ratsmitglieder untereinander, die überwiegend schon seit vielen Jahren aktiv seien.

Drei Fragen bei Prüfung von Ausgaben

Für die Finanzen nennt er drei Fragen, die für die Prüfung von Ausgaben am Wichtigsten seien. „Brauchen wir es jetzt? Stimmen Preis und Leistung? Würde ich es machen, wenn es mein Geld wäre?“. Weitere Ziele für die Bürger sind für Sotirios Kostas die Sicherheit in der Stadt, die immer gewährleistet sein müsse, ggf. durch Aufstockung der patrouillierenden Ordnungshüter, die aktive Unterstützung bei der Standortsicherung der Unternehmen und die Förderung von Kunst etwa durch Nutzung leerstehender Gebäude. Die Aufmerksamkeit im Bereich Tourismus will Kostas, der im Thomas-Grill auch ein Buch ausgelegt hat, in das jeder Anregungen eintragen kann, auf die Kluterthöhle und das Hülsenbecker Tal legen, und beim Verkehr strebt er den Weg weg vom Auto, hin zum Fahrrad an. Hinsichtlich des Themas PCB gilt seine erste Priorität Aufklärung und striktem Handeln auf höchster Ebene.

„Echt. Parteilos. Unabhängig. Bürgernah. Ennepetal“ – mit diesen Schlagworten verbindet Sotirios Kostas sein Programm. In den kommenden Monaten will er damit um das Vertrauern der Ennepetaler werben.