Sozialdienst in Schwelm: Stadt kümmert sich um ihre Senioren

Schwelm. Seit 75 Jahren gibt es den ehrenamtlichen Sozialdienst in Schwelm: Warum er nicht nur für Senioren ein vorbildliches Erfolgsmodell ist.

Seit Herbst letzten Jahres arbeitet Sascha Kron als neuer Koordinator des Seniorenbüros und als Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtpflege (ARGE) für die Stadt Schwelm. Der Dipl.-Sozialarbeiter war bereits in der Vergangenheit für die Kommune tätig; so hat er u.a. die Pflegeberatungsstelle und die Schwelmer Senioren- und Pflegemesse mit initiiert. Jetzt freut er sich, die Angebote der Altenhilfe zu bündeln und neue Ideen für die Schwelmer Senior/innen zu etablieren.

Zu den Aufgaben des Seniorenbüros gehören neben der Altenhilfe und der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege auch die Pflegeberatung, die Laura Fiorentino verantwortet, und die Servicestelle Ehrenamt, die Korinna Schlink innehat. Sie ist auch für die Koordination für Menschen mit Behinderungen zuständig.

Sascha Kron weiß, dass gerade nach der Coronazeit, die für viele Senior/innen zu einer Isolation geführt hat, das Programm der ARGE dazu beitragen kann, in Gemeinschaft die unterschiedlichsten Aktivitäten zu erleben. So wird z.B. in Kooperation mit dem AtelierSieben e.V. das „KlönsGedöns“ angeboten. Im Nostalgieviertel können sich Menschen treffen, die einfach nur klönen wollen. Wer sich kreativ betätigen möchte, z.B. töpfern und malen, ist auch herzlich willkommen.

Umfassendes Programm

Bürgermeister Stephan Langhard lobt das umfassende Programm der ARGE als sehr gelungen: „Vom Seniorensport, über Kräuterwanderungen bis zu Tanztreffs ist für viele Bürgerinnen und Bürger etwas dabei“, lobt das Stadtoberhaupt. Und weiter: „Unter schwierigen Bedingungen ist es gelungen, unseren Seniorinnen und Senioren viel Schönes und Abwechslungsreiches zu bieten. Das ist das richtige Zeichen, dass es gut weitergeht und wir den Kontakt untereinander nicht verloren haben“.

Das Veranstaltungsprogramm liegt an vielen Stellen aus. Hauptsächlich wird es aber durch den Ehrenamtlichen Sozialdienst verteilt. Bürger/innen, die sich in die Seniorenkartei der Stadt Schwelm haben aufnehmen lassen, werden von den Ehrenamtlichen aufgesucht und über die Aktivitäten in der Stadt informiert. „Derzeit sind in Schwelm 42 Sozialpfleger-/innen in 13 Sozialbezirken tätig, die über das ganze Stadtgebiet Schwelm verteilt rund 4.500 Bürger betreuen“, erläutert Sascha Kron.

Bürgermeister Langhard freut sich, dass der Ehrenamtliche Sozialdienst in diesem Jahr sein 75. Bestehen feiert: „Auf Grundlage freundschaftlich-nachbarschaftlicher Beziehungen sind die Sozialpfleger/innen das Bindeglied zwischen den Mitbürger/innen und der Stadtverwaltung Schwelm“. Die Struktur stammt aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Damals ging es vor allem darum, die Nachkriegsnot zu lindern. Heute kümmern sich die Ehrenamtlichen Pfleger/innen um die Menschen, die in ihrem Bezirk wohnen; sie gehen ohne Hemmschwellen auf sie zu, besuchen sie und ermuntern sie, mehr am Leben teilzunehmen. Das trägt auch dazu bei, dass ältere Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben können.

Ehrenamtliche Sozialpfleger gesucht

Das alles ist aber nur möglich, wenn sich Menschen finden, die den Ehrenamtlichen Sozialdienst auch zukünftig unterstützen. „Es ist wünschenswert, dass auch weiterhin Bürger/innen das wertvolle Ehrenamt als Sozialpfleger/innen ausüben, denn dieses Modell ist in seiner Bedeutung gar nicht zu überschätzen!“ ist sich Schwelms Bürgermeister sicher. Wer also gerne mit Menschen arbeitet und sich für seine Stadt und ihre Bürger/innen sinnvoll einsetzten möchte, kann sich gerne bei Sascha Kron unter Tel. 02336 / 801-225 melden und sich Auskünfte über die ehrenamtliche Tätigkeit einholen

