Sozialpfleger machen Stadt Schwelm lebenswerter

Schwelm. Sie sind das Bindeglied zwischen den älteren Bürgern und der Stadtverwaltung in Schwelm: die Sozialpfleger.

Sie sind ein Bindeglied zwischen den in der Stadt lebenden Senioren und der Verwaltung im Rathaus und ein Alleinstellungsmerkmal von Schwelm: die ehrenamtlichen Sozialpfleger der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. 365 Tage im Jahr sind sie für ihre Mitmenschen da, haben immer ein nettes Wort auf den Lippen und schauen auch mal nach dem Rechten, wenn man sich länger nicht gesehen hat.

Doch die Einrichtung hat Nachwuchssorgen. Deshalb war der Tagesordnungspunkt „Bestellung ehrenamtlicher Sozialpfleger/Innen“ in der jüngsten Sitzung des Sozialausschuss auch kein Thema kontrovers geführter Diskussionen. Einstimmig votierte das Gremium für den Beschlussvorschlag der Verwaltung, vier Damen und einen Herrn mit der Aufgabe zu betrauen.

Die Neuen treten die Nachfolge von fünf Damen an, die für die Tätigkeit im Ehrenamtlichen Sozialdienst nicht mehr zur Verfügung stehen bzw. ihre Tätigkeit aus persönlichen bzw. gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung aufgegeben haben Folgende Personen werden zu Sozialpfleger/Innen bestellt: Wolfgang zum Bruch, Jesinghauser Straße 4, im 2. Sozialbezirk; Monika Jäger, Waldstraße 13, im 1. Sozialbezirk; Agnes Kapp, Blücherstraße 12a, im 11. Sozialbezirk; Marion Glow, Döinghauser Straße 5, im 11. Sozialbezirk; Elvira Schüngel, Körnerstraße 26, im 8. Sozialbezirk.

Als Sozialpflegerinnen ausgeschieden sind: 2. Sozialbezirk Annette Krause, 3. Sozialbezirk Hildegard Hohagen, 9. Sozialbezirk: Rita Meinold, 11. Sozialbezirk Roswita Gutsch und 12. Sozialbezirk Bärbel Hahne. In den Bezirken, in denen keine Nachfolgepersonen gefunden werden konnten, wird die Betreuung der älteren Mitbürger vorübergehend durch die anderen Sozialpfleger des Bezirks übernommen. Insgesamt sind derzeit 47 Personen im „Ehrenamtlichen Sozialdienst“ tätig. Zur Einordnung: Im Jahr 2015 waren noch 68 Männer und Frauen als Sozialpfleger in den 13 Bezirken unterwegs, die sich um 3700 Senior-Bürger gekümmert haben.

Im Rahmen des vom Wissenschaftsministeriums NRW ausgeschriebenen Wettbewerbs „Orte des Fortschritts“ wurde das seit mehr als 60 Jahre in Schwelm bewährte Modell der ehrenamtlichen Sozialpflege mit einem ersten Preis bedacht.