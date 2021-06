Spannend und sinnvoll

Redakteur Hartmut Breyer hat eine klare Meinung zur Kinderfeuerwehr.

Eine Kinderfeuerwehr hat der Feuerwehr Ennepetal gerade noch gefehlt – jetzt wird sie gegründet. Für die Feuerwehr Ennepetal ist sie ein weiterer kleiner Baustein, um auch in Zukunft Kräfte für die zeitraubende, verantwortungs- und anspruchsvolle ehrenamtliche Arbeit in den Löschgruppen zu gewinnen. Für die Kinder, die demnächst in der Gruppe mitwirken dürfen, ist es eine spannende, aber auch sinnvolle Freizeitbeschäftigung.

Wie wichtig Teamarbeit, Verantwortungsgefühl, Gefahrenbewusstsein und die Bereitschaft, sich uneigennützig für andere einzusetzen, sind, kann man bei der Freiwilligen Feuerwehr ganz sicher lernen. Und das lohnt sich fürs Leben.

Da ist es umso schöner, dass es einsatzfreudige Menschen gibt, die Mädchen und Jungen schon in ganz jungen Jahren genau dies vermitteln wollen – ehrenamtlich, versteht sich...