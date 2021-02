Sparkasse: 53.000 Euro für Schulen in Gevelsberg und Wetter

Gevelsberg. Sparkasse Gevelsberg-Wetter kann Gelder aus dem Verkauf von Lotterielosen wieder für gute Zwecke verteilen.

Wer bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter ein Los der Sparlotterie der Sparkassen kauft, der denkt natürlich zuerst an sein eigenes Glück. Er hofft auf ein Auto, ein Wohnmobil, ein monatliches Zusatzgehalt von 1500 Euro für fünf Jahre oder einen namhaften Geldbetrag als Gewinn. Aber, wer bei der Sparlotterie teilnimmt, der tut auch gleichzeitig etwas Gutes.

53.500 Euro aus dem Verkauf der Lotterielose verteilte die heimische Sparkasse an die 20 Fördervereine der Schulen in Gevelsberg und Wetter. „Das ist der größte Einzelspende, die wir bekommen. Es ist eine Summe, die unsere Arbeit deutlich erleichtert“, freut sich Imke Kranenberg, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule am Strückerberg in Gevelsberg, stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen.

In Corona-Zeiten hat sich auch die Verwendung der Spende am Strückerberg geändert.

„Früher haben wir das Geld angelegt, um zum Beispiel das Weihnachtsmusical von Elisabeth Rex mit unseren Schülerinnen und Schülern zu finanzieren. Wir haben Theaterfahrten veranstaltet und Eltern unter die Arme gegriffen, wenn sie den Eigenanteil an einer Klassenfahrt nur schwer aufbringen konnten. Es wurden auch Spielekisten für die Pausen angeschafft“, erzählt Imke Kranenberg. Heute könnten diese Highlights im Schuljahr aus den bekannten, gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden. Das sei traurig für die Kinder. „Dafür wird das Geld dringend gebraucht, um die Digitalisierung in der Schule voran zu treiben“, so die Fördervereins-Vorsitzende. So könne an der Grundschule auf die Pandemie besser reagiert werden. 2500 Euro erhält jede Grundschule im Jahr durch die Lotterie. 3000 Euro bekommen die weiterführenden Schulen in Gevelsberg und Wetter.

Von jedem Sparlotterie-Los, das sechs Euro kostet, gehen aber erst einmal 4,80 Euro auf das Sparkonto des Spielers. 1,20 Euro sind der Lotteriebeitrag, davon werden mit 90 Cent die Gewinne finanziert. 30 Cent bleiben für den guten Zweck übrig. So addieren sich in zwölf Monaten bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter die Centbeträge zu einer beachtlichen Summe von 49.294,80 Euro. Um alle Schulen die versprochenen Beträge auszahlen zu können, stockt die heimische Sparkasse die Summe um 4.205,20 Euro auf und kommt so auf die benötigten 53.500 Euro.

„Wir könnten also noch einige Mitspieler gebrauchen“, sagen Bettina Eckhardt und Tanja Behler. „1,20 Euro Loseinsatz im Monat tun doch nicht richtig weh und wer gleich zehn Lose kauft, dem ist zumindest ein kleiner Gewinn von 2,50 Euro sicher“.

Beide Mütter arbeiten bei der Sparkasse. Ihre Kinder Johanna und Luis gehen zum Gevelsberger Gymnasium und profitieren davon, wenn ihre Mütter kräftig Werbung für den Kauf von Losen der Sparlotterie machen. Bettina Eckhardt und Tanja Behler wollen aber auch allen Spielern danke sagen, die mit ihrem Loskauf die Schulen vor der Haustür unterstützen und damit in die Zukunft der jungen Menschen in Gevelsberg und Wetter investieren.