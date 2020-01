Sparkasse in Gevelsberg: Aus für Münzgeldautomaten

Klack, klack, klack… erst nachdem auch das allerletzte Centstück gezählt war, spuckte die Münzzählmaschine den Bon mit der Summe des Ersparten aus: 43,79 Euro waren diesmal in der Dose mit dem Kleingeld. Der Betrag wanderte aufs Sparbuch – als Taschengeld für den nächsten Urlaub oder für einen Herzenswunsch. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter hat die Einzahlfunktion an ihren Automaten in der Hauptstelle an der Mittelstraße gesperrt, die Münzzählmaschine in Wetter zum Jahreswechsel abgebaut.

Geld darf nicht ausgezahlt werden

Hintergrund sei eine neue Auflage der Bundesbank erläutert Sparkassensprecher Thomas Theile, nach der nun auch Münzen auf Echtheit überprüft werden müssen: „Wir sind demnach verpflichtet, vor der Ausgabe von Scheinen und jetzt auch Münzen, eine Falschgeldüberprüfung durchzuführen. Für Scheine gilt das schon lange, für Münzen seit Ende vergangenen Jahres.“ Wenn früher ein Kunde 17,50 Euro eingezahlt habe und ein nachfolgender Kleingeld benötigte, seien die eingegangenen Münzen umgehend wieder ausgezahlt worden. „Das dürfen wir nun nicht mehr“, macht Thomas Theile deutlich.

Infobox Tasche mit Siegel oder Plombe Ein Safe Bag ist eine wiederverwendbare Sicherheitstasche. Sie schützt vor äußeren Einflüssen, aber insbesondere auch vor unerlaubtem Zugriff. Eine Plombe oder ein Siegel macht Manipulationen oder Manipulationsversuche erkennbar, ermöglicht Kontrolle und löst dadurch logistische Probleme. Safe Bags gibt es in unterschiedlichen Größen und Sicherungssystemen.

Es sei denn, die Sparkasse würde im eigenen Hause eine Falschgeldüberprüfung durchführen. „Bei Scheinen können wir das, bei Münzen geht das nicht. Die Investition für eine derartige Infrastruktur wäre einfach zu hoch“, sagt Theile im Gespräch mit dieser Zeitung. Deswegen erledige diese Prüfung nun ein externer Dienstleister für das Kreditinstitut.“

Die Aufkleber auf den Geldautomaten und der Hinweis auf den Bildschirmen haben bei vielen Kunden für Verwirrung gesorgt, die mit ihren Kleingeldbeuteln wie gewohnt die Hauptstelle der Sparkasse angesteuert hatte. Ihnen wird nun an der Information geholfen.

Das Prozedere läuft nun wie folgt: Die Sparkasse nimmt das Kleingeld entgegen, verstaut und versiegelt es in sogenannten Safe Bags, die dann zu dem Dienstleister geschickt werden. Thomas Theile: „Dort werden die Münzen überprüft und dem Konto des Kunden gutgeschrieben.“ Erst nach ihrer Echtheitszertifizierung dürfen sie wieder in den Geldkreislauf gegeben werden

Gewerbekunden zahlen

Für Privatkunden, die Kleingeld in „haushaltsüblichen Mengen“ bringen, sei dieser Service kostenfrei. Ebenso für Vereine und Kirchen, sprich: soziale und mildtätige Organisationen. Bis das Geld überprüft und auf dem Konto des Einzahlers gutgeschrieben sei, dauere es in der Regel drei bis fünf Tage.

Das gilt aber ausschließlich für Privatkunden: „Nicht kostenfrei sind dagegen große Mengen Kleingeld, die etwa bei Spielhallen oder Geschäften anfallen“, sagt Thomas Theile. Den Kleingeld-Service bieten übrigens nur die beiden Hauptstellen der fusionierten Sparkasse Gevelsberg-Wetter an.

An einen Fall von gefälschtem Münzgeld oder derartige Probleme kann sich Thomas Theile mit Rückblick auf seine langjährigen Zeit bei der Sparkasse in Gevelsberg nicht erinnern.