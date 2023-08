Sparkasse Schwelm: „Es geht um eigene Pfründe“

Über die Berichterstattung der Sparkasse Schwelm und der Beitrag bei Report Mainz. Ein Leser reagiert:

Zu den merkwürdigen Umständen hinsichtlich der Auswahl eines möglichen neuen Vorstandsvorsitzenden bei der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel hat der Beitrag in Report Mainz ja an sich keine neuen Informationen gebracht. Was allerdings klar wurde, ist, dass es wohl das grundsätzliche Geschäftsmodell bei den Sparkassen ist, dass die Aufsichtsgremien dieser Geldinstitute überwiegend nicht nach fachlicher Eignung, sondern nach politischem Proporz besetzt werden.

In Schwelm sattelt man hier lediglich noch einen obendrauf, indem auch die Position des Vorstandsvorsitzenden aus der Politik besetzt werden soll und eben nicht nach fachlicher Eignung. Zur persönlichen Eignung von Herrn Flüshöh möchte ich gar keinen weiteren Kommentar mehr abgeben.



Dass der Verwaltungsrat diesen Weg so mitgeht, liegt natürlich an der viel zu engen Verflechtung zwischen den politischen Mandatsträgern der Stadt und dem Verwaltungsrat. Wenn man betrachtet, welche Bezüge Verwaltungsratsmitglieder wie Flüshöh, Kick, Gießwein oder Burbulla aus ihrer Tätigkeit beziehen bzw. bezogen haben, kann man schon Zweifel daran bekommen, ob dort tatsächlich immer sachrationale Entscheidungen getroffen werden. Schlägt man bei einigen dieser Ratsmitglieder ihre sogenannten Aufwandsentschädigungen für ihre Tätigkeit im Rat der Stadt und in diversen Ausschüssen zu den Vergütungen für die Verwaltungsratstätigkeiten, ist das doch längst kein wirtschaftlich unabhängiges Ehrenamt mehr, sondern eine gute zusätzliche Einkommensquelle, die man natürlich nicht verlieren möchte.





Da es ja um eigene Pfründe geht, werden Sparkasse und Politik hier auch sicherlich nicht für eine substanzielle Änderung sorgen, wie z. B. einer deutlichen Verkleinerung des Verwaltungsrates und einer vorrangigen Besetzung mit unabhängigen Fachleuten.





Wem das nicht gefällt, der muss sich halt ein anderes Kreditinstitut mit transparenteren Kontrollgremien und weniger Einfluss durch die Politik suchen. (...)





Wolfgang Förster, Schwelm

