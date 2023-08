Leserbrief Sparkasse Schwelm: „Um zu retten, was noch zu retten ist“

Ein Leserbrief zur Berichterstattung über die Sparkasse Schwelm: „Nur so würde Schwelm von einem großen Ballast befreit.“

Der designierte Sparkassenvorstand, Herr Flüshöh, bekommt nach dreijähriger Ausbildung, ohne je ein Bewerbungsverfahren durchlaufen haben zu müssen und ohne jede Berufserfahrung in diesem Amt, 360.000 Euro plus Boni.(...) Zugeschustert durch Aufsichtsrat und Parteikollegen.







Was sagen eigentlich die „normalen“ Parteimitglieder, die Basis der CDU, SPD und Grünen dazu? Was sagen die verdienten jahrelangen Mitarbeiter der Sparkasse dazu, die sich mühevoll nach oben arbeiten müssen? Die Bürger der Stadt Schwelm sollte man auch hören und vor allem die Kunden der Sparkasse – die noch Kunden der Sparkasse sind. Ich bin sicher, es wird ein desaströses Bild auf die Entscheidung des Aufsichtsrats werfen. So hört man es von vielen und auch von Sparkassenangestellten hinter vorgehaltener Hand.





Um zu retten, was noch zu retten ist, bevor Großkunden und andere die Sparkasse verlassen, sollte die Sparkasse Schwelm-Sprockhövel mit einer größeren Sparkasse wie Sparkasse Ennepe-Ruhr, der Sparkasse Witten oder einer anderen größeren Sparkasse fusionieren, ein neutraler Aufsichtsrat und ein gestandener Vorstand sollten dann übernehmen. Nur so würde Schwelm von einem großen Ballast befreit.



Willi Höpfner, Schwelm

