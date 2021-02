Sparkassen Schwelm und Sprockhövel prüfen Fusion

Schwelm/Sprockhövel. Seit genau 175 Jahren gibt es die Städtische Sparkasse zu Schwelm. Im Jubiläumsjahr könnte eine Fusion mit der Sparkasse Sprockhövel anstehen.

Die Verwaltungsräte der Sparkassen Schwelm und Sprockhövel haben sich am Freitag, 12. Februar, dafür ausgesprochen, Verhandlungen über einen möglichen Zusammenschluss der beiden kommunalen Kreditinstitute aufzunehmen. Die finale Entscheidung ist noch völlig offen. Das haben die bisher selbstständigen Sparkassen beider Städte am Mittwochmorgen in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt gegeben. Gute Nachricht für die Mitarbeiter. Fusionsbedingte Kündigungen schließen beide Häuser aus. (Ausführlicher Bericht folgt).