SPD Ennepetal fordert: Alle Sporthallen in Ferien öffnen

Die SPD-Ratsfraktion in Ennepetal fordert, dass die Sportstätten, hier im Bild die Sportanlage am Reichenbach-Gymnasium, in den Ferien geöffnet bleiben, um Defizite der vergangenen Monate ausgleichen zu können.

Ennepetal. Die Defizite aus der langen Sportpause sollten die Vereine aufholen könne, findet die SPD Ratsfraktion. Außerdem gibt es einen weiteren Kritikpunkt:

Die SPD-Ratsfraktion Ennepetal fordert, die Sporthallen der Stadt in den Sommer- und Herbstferien zu öffnen.

„In den vergangenen Monaten war der organisierte Sport in unseren Vereinen fast gänzlich untersagt. Die Vereine haben Mitglieder verloren und ganze Mannschaften haben sich aufgelöst. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Sport nicht nur körperlich gut tut, sondern vor allem auch soziale Kompetenzen fördert und entwickelt, muss nun alles dafür getan werden, diese Defizite wieder auszugleichen“, so die Sozialdemokraten zur Begründung ihres an Bürgermeisterin Imke Heymann gerichteten Antrags.

Größtmöglicher Support für Vereine

Jetzt, wo die Pandemie auch Mannschaftssport und Hallensport zulasse, müssten alle Sporthallen den Vereinen wieder zu Verfügung stehen. Daher beantragt die SPD-Fraktion, dieses insbesondere auch während der gesamten Sommer- und Herbstferien zu gewährleisten.

Das Sportamt habe hier schon einen ersten Schritt getan, der allerdings nicht ausreiche, so die SPD. Insbesondere die Ballspielsportarten wie Handball oder Basketball könnten ihr Trainings- und Spieldefizit nicht in kleinen Turnhallen aufholen. Die Spielfelder gebe es nur in den großen Hallen. „Daher beantragen wir, alle Ennepetaler Turn- und Sporthallen für die Vereine auch während der Ferien (Sommer und Herbstferien) offen zu halten und den Vereinen somit den größtmöglichen Support zu geben. Auch beantragen wir, dass die Verwaltung alle Möglichkeiten nutzt, das gleiche für die Sporthalle des Ennepe-Ruhr-Kreises zu tun.“

Kritik: Sportausschuss tagt zu selten

Der Antrag der SPD-Fraktion beinhaltet einen zweiten Punkt: Die Sozialdemokraten appellieren an den Vorsitzenden des Sportausschusses, Manfred Drabent (CDU), dem Stellenwert des Sports in Ennepetal entsprechend regelmäßig Sitzungen einzuberufen. Der Vorsitzende sei dafür verantwortlich, wie oft sein Ausschuss tage.

„Mit unseren sportbegeisterten Mitglieder aus der SPD-Fraktion im Rat der Stadt machen wir an dieser Stelle deutlich, dass wir überhaupt nicht damit einverstanden sind, wie der Vorsitzende des Sportausschusses die Einladungen zu Sitzungen des Sportausschusses handhabt“, erklärt die SPD-Fraktion. Es habe in der ersten Hälfte des Jahres 2021 so viele Themen zum Sport gegeben, die politisch hätten beraten werden müssen. Die bisher letzte Sitzung des Ausschusses habe am 13. Januar stattgefunden, die nächste sei erst für November 2021 geplant.

„Das missbilligen wir, weil es der Sportstadt Ennepetal mit seinen vielen ehrenamtlich tätigen Personen einfach nicht gerecht wird“, heißt es dazu vonseiten der SPD. „Wir erwarten hier dringend mehr Engagement seitens des Vorsitzenden des Sportausschusses.“

