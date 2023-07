SPD feiert im Breddepark

Gevelsberg. Im Breddepark in Gevelsberg wird ein großes Fest gefeiert. Der SPD-Ortsverein Vogelsang lädt dazu ein.

Traditionell feiert der SPD-Ortsverein Vogelsang seinen Familientag im Anschluss an den Freiluftgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde im Breddepark. So auch diesmal am Sonntag, 16. Juli, nach dem von Pastor Weber geleiteten Gottesdienst um 10 Uhr.

In diesem Jahr gibt es aber außerdem ein besonderes Jubiläum zu feiern, nämlich 50 Jahre Breddepark. Dazu laden die Sozialdemokraten nicht nur Parteimitglieder, sondern alle Anwohnerinnen und Anwohner mit ihren Familien in den Breddepark ein. Aus gegebenem Anlass hat sich die SPD dazu entschieden, nicht um Spenden für das Salat- und Kuchenbuffet zu bitten, sondern diesmal den Besuchern Speisen und Getränke zu bürgerfreundlichen Preisen anzubieten.

Neben einer Hüpfburg wird auch eine Zauberin die Kinder mit Ballontieren und kleinen Kunststücken überraschen. Nach dem großen Erfolg beim Osterfeuer dürfe auch das Kinderschminken nicht fehlen.

