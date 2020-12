SPD Schwelm entscheidet sich einhellig für René Röspel

Im Streit um die Bundestagskandidatur zwischen René Röspel und Timo Schisanowski positioniert sich die SPD Schwelm ganz klar.

Die Nominierung eines Kandidaten zur Bundestagswahl 2021 war eines der Themen auf der Jahreshauptversammlung der Schwelmer SPD. In der Diskussion stellten sich die Mitglieder nun einhellig hinter die Erklärung. Als Delegierte in die Nominierungsveranstaltung am 4. Dezember entsendet der Ortsverein Schwelm Arnim Brux, Hannelore Elze und Carina Stobbe. Zur Vorbereitung der Landesliste NRW im neuen Jahr für die Bundestagswahl nominierte der Ortsverein Schwelm Anna Besa, Rolf Pöckler und Stefan Wachter Jahr als Delegierte. Zuvor hatten die Mitglieder, nach einem Grußwort des Bürgermeisters und der Entlastung des alten Vorstandes einen neuen gewählt: Vorsitzender: Gerd Philipp; Stellvertretung: Anna Besa und Daniel Nickel; Kassierer: Ulli Küster, Stellvertretung: Gabi Tempel; Schriftführer: Stefan Wachter, Stellvertretung: Marc Dinger; Beisitzer: Hannelore Elze, Alina Meuser, Iris Oltman, Detlef Wapenhans und Johnnie Weidner.