SPD Schwelm nominiert Thorsten Kirschner für Landtag

Einstimmig wurde auf der Versammlung der Schwelmer SPD Thorsten Kirschner als Kandidat für die Landtagswahl 2022 nominiert. Er tritt am 28. Juni gegen die Wetteranerin Kirsten Stich an, die sich ebenfalls um das Landtagsmandat bewirbt.

Schwelm. Die SPD Schwelm schickt Thorsten Kirschner ins Rennen um die Nachfolge von Dr. Bovermann als Landtagsmitglied.

Einstimmig wurde auf der Versammlung der Schwelmer SPD Thorsten Kirschner als Kandidat für die Landtagswahl 2022 nominiert. Er tritt am 28. Juni gegen die Wetteranerin Kirsten Stich an, die sich ebenfalls um das Landtagsmandat bewirbt. Als Delegierte aus Schwelm sind Ulli Küster, Gabi Tempel und Gerd Phillip mit bei der Wahl.

Landespolitik stünde bisweilen im Schatten der Bundespolitik, meinte Thorsten Kirschner. Er machte an den Themen Kommunalfinanzen und Bildungspolitik dann sehr schnell deutlich, dass im Land die entscheidenden Weichen für die Politik vor Ort gestellt werden.

Kommunalfinanzen sind gelebte Sozial- und Teilhabepolitik. Hier entscheidet sich, ob eine Kommune überhaupt finanziell in der Lage ist, Spielplätze zu sanieren, Freizeit- und Kulturangebote für alle Bürger anzubieten. Bildungschancen sind Lebenschancen, unter dieser Überschrift skizzierte er, warum Bildungspolitik ein weiterer Aufgabenbereich der Landespolitik ist, in dem er, wenn er Landtagsabgeordneter ist, sozialdemokratische Weichen für die Kommunen stellen will.

Timo Schisanowski stellt sich vor

Mit Spannung verfolgten die Teilnehmer der gut besuchten Versammlung die anschließende Vorstellung des SPD-Bundestagskandidaten für den südlichen Ennepe-Ruhr Kreis und Hagen. „Das Leben der Menschen als Politiker jeden Tag etwas besser machen“, nicht mehr und nicht weniger lautet der Anspruch von Timo Schisanowski in Anlehnung an Johannes Rau. Der Wahlkreis ist seine Heimat, er ist fest verankert in der Region und kennt daher die Sorgen, Nöte, aber auch Freuden der Menschen hier. Inhaltliche Akzente setze er bei den Themen Arbeits- und Wirtschaftspolitik und innere Sicherheit. Die Stärkung der kommunalen Finanzen ist ihm ebenfalls ein Anliegen. Altschuldenhilfe war hier das Stichwort, denn schließlich könnten sich nur Reiche eine arme Kommune leisten, führte er aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm