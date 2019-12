SPD will bezahlbaren Wohnraum für alle in Schwelm

In den Rheinmetropolen steigen die Mieten nicht nur für Neubauwohnungen auf astronomische Höhen. Normalverdiener werden aus den Städten verdrängt und müssen sich in den Randbezirken und im Umland nach bezahlbaren Wohnungen umsehen. Das bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen auf den Wohnraum und die Immobilienpreise im sogenannten Speckgürtel. Auch dort steigt der Mietzins, der Preis von Häusern und Eigentumswohnungen zieht kräftig an. Mit einem Antrag zur Schaffung bezahlbarem Wohnraum will die SPD-Fraktion verhindern, dass es in Schwelm erst gar nicht zu den Auswüchsen wie in Düsseldorf, Köln aber auch Aachen oder Bonn kommt. Die Sozialdemokraten sprechen sich für die Vorgabe einer Quote in Schwelm für die soziale Prägung von Wohnraum aus.

Auch für Thorsten Kirschner ist das Thema Wohnen die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Kaufpreise und Mieten steigen zunehmend in unserer Region. „Als Kreisstadt mit guter Verkehrsanbindung und hoher Verdichtung ist Schwelm besonders betroffen, wie jüngst etwa ein Bericht der Westfalenpost vom 13. Dezember bestätigt hat“, begründet der SPD-Fraktionsvorsitzende die jetzt ergriffene Initiative seiner Partei. Aus Sicht der SPD-Fraktion gelte es, hier frühzeitig gegenzusteuern.

Vorgaben für neue B-Pläne

Einzelne Wohnbauprojekte in bestehenden Wohngegenden wären nicht betroffen, falls der Antrag der Sozialdemokraten im Rat der Stadt eine Mehrheit finden würde. Neu ausgewiesene Baugebiete, für die beispielsweise die Verwaltung einen neuen Bebauungsplan erstellen muss, hingegen schon. „Wir müssen bei Neuplanungen künftig ausreichend Wohnraum mit sozialer Prägung schaffen, zumal in letzter Zeit vorwiegend im mittel- und hochpreisigen Bereich neuer Wohnraum geschaffen worden ist“, verweist Kirschner auf die Stadt Bonn. Die Politik in der einstiges Bundeshauptstadt hat sich dort des Themas bezahlbarer Wohnen angenommen, favorisiert allerdings eine „harte“ Quote, die nur öffentlich geförderten Wohnraum vorsieht. Thorsten Kirschner, nach eigener Aussage „durchaus ein Freund der Marktwirtschaft“, spricht sich eher für eine „weiche“ Quote in Schwelm aus.

Neben preisgebundenem Wohnraum will die SPD u. a. genossenschaftliche Modelle, Mehrgenerationenwohnen oder auch die Schaffung von bezahlbarem Wohneigentum unterhalb des Luxussegments in die geforderte Quote von mindestens 40 Prozent für die „soziale Prägung von Wohnraum“ mit einrechnen und dadurch den Eingriff in den freien Markt möglichst gering halten. „Diese städtebauliche Zielsetzung kann durch planerische Vorgaben oder – in geeigneten Fällen – auch durch öffentlich-rechtliche Verträge umgesetzt werden“, sagt Kirschner. „Wichtig ist dabei, dass eine soziale Durchmischung aller Wohngebiete gewahrt bleibt und eine Ghettoisierung in der Stadt verhindert wird“, bringt Rosemarie Kick, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, einen weiteren Aspekt zur Sprache, der den Schwelmer Sozialdemokraten wichtig ist.

Im Wortlaut fordert der SPD-Antrag: „Der Rat verpflichtet sich, bei allen Planungen von Wohnraum künftig für mindestens 40 Prozent der entstehenden Wohnfläche eine soziale Prägung vorzusehen. Als soziale Prägung kommen u. a. öffentlich geförderter Wohnraum, genossenschaftliche Modelle, Mehrgenerationenwohnen oder Vorgaben zur Errichtung bezahlbaren Wohneigentums in Betracht. Sofern dies ausnahmsweise im Einzelfall nicht möglich ist, erfolgt ein Ausgleich im gleichen oder einem vergleichbaren Planungsgebiet.“

Für Thorsten Kirschner gibt der Antrag der Politik ein Lenkungsinstrument an die Hand, um neuen Wohnraum mit sozialer Prägung mit Augenmaß zu schaffen. „Der SPD-Fraktion ist bewusst, dass die Stadt natürlich auch vom Zuzug von Besserverdienern profitieren kann“, betont Thorsten Kirschner. „Gleichwohl müssen wir aber auch Wohnraum für Menschen mit mittleren und kleinen Einkommen schaffen, damit jeder in Schwelm ein Zuhause findet.“ Die Schwelmer SPD stehe konsequent für ein gemeinsames Miteinander statt sozialer Spaltung.