Spedition Schmidt jubiliert: 130 Jahre Betriebsgeschichte

130 Jahre Spedition Schmidt Gevelsberg am Standort in Schwelm, Prinzenstraße 52. Auch die Hans-Grünewald-Stiftung feiert 40-jähriges Jubiläum und schüttet in diesem Jahr mehr als 12 Millionen Euro aus.

Schwelm. Mit 130 Jahren blickt Spedition Schmidt Gevelsberg auf eine beachtliche Tradition zurück. Das Jubiläum feiern unzählige Gäste in vollen Zügen.

Strahlend blauer Himmel, die Sonne knallt, die Stimmung der rund 900 Gäste bestens. Auf dem Werksgelände des Logistik-Zentrums der Spedition SchmidtGevelsberg herrscht buntes Treiben. Unter dem Titel „Schmidteinander“ feiert man das 130-jährige Bestehen eines der wohl noch letzten bestehenden „größten mittelständischen deutschen Logistik- und Speditionsunternehmen unserer Zeit“, wie die beiden Geschäftsführer Burkhard Frese und Torsten Huberti stolz erzählen.

Es sei ein Fest für alle, sagt das Führungsduo. „Nicht nur für unsere Mitarbeiter aus allen Gewerken, auch für die Fahrer der zahlreichen Lkws, für die Transportunternehmer sowie die vielen weiteren Akteure, die zu unserem unternehmerischen Erfolg beisteuern.“

Abwechslungsreiches Programm in Gevelsberg

Auf sie und ihre Familien wartet ein Programm der Extraklasse mit Spiel, Spaß und guter Unterhaltung. Ob beispielsweise Torwandschießen, Bungeetrampolin, ein kleiner Fuhrpark oder der Street Food Markt, der keinerlei kulinarische Wünsche offen lässt, an alles hat man gedacht, um ein geselliges „Schmidteinander“ zu verbringen.

Auch das Bühnenprogramm begeistert. Angefangen mit dem magisch unterhaltsamen Auftritt von Marc Weide, der 2018 den ersten Platz bei der Weltmeisterschaft der Zauberkunst in der Sparte Salon Magie erhielt und durch den Magischen Zirkel e.V. zum „Magier des Jahres 2018“ gekürt wurde. Bei seinen Tricks geht es weniger um die spektakulären Großillusionen, vielmehr stellt er das Staunen seines Publikums in den Vordergrund, das ihm aus nächster Nähe auf die Finger schauen kann.

Rasant, elegant und sportlich ist dagegen die Cosmic Artists Tramphouse Show, bei der Trampolinkünstler waghalsige Sprünge, faszinierende Körperbeherrschung und eine atemberaubende Inszenierung präsentieren. Zu guter Letzt bringen dann noch „A33A Fever“ die Bühne mit den Ohrwürmern und Hymnen von ABBA zum Beben. Es scheint, als seien die vier Schweden wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Gemeinsam mit dem Publikum begeben sich die Musiker auf eine Reise in die schillernd, bunte Welt der 70er Jahre, bei der sie mit Können und Kreativität überzeugen.

Hans-Grünewald-Stiftung schüttet 12 Millionen Euro aus

Burkhard Frese und Torsten Huberti blicken aber auch noch einmal zurück in die Vergangenheit, wo sie ganz speziell auf den alleinigen Gesellschafter des Unternehmens, die Hans-Grünewald-Stiftung, zu sprechen kommen. Diese entstand vor 40 Jahren aus dem Nachlass der damaligen Geschäftsinhaberin Auguste Schmidt und fördert seither alljährlich zahlreiche regionale Projekte und Institutionen im Bereich der Altenhilfe, Hilfe für Behinderte, Kinder-, Jugend- sowie Waisenhilfe.

Geld, so heben die beiden hervor, das „von all den Menschen die hier und heute anwesend sind erwirtschaftet wurde“. Ohne die Mitarbeitenden sei solch eine Förderung an Projekten nicht möglich. Satte 12 Millionen Euro wurden bis dato vom Kuratorium der Stiftung ausgeschüttet, lassen die Geschäftsführer abschließend wissen und sprechen ein großes Dankeschön an die Kuratoriums-Vorsitzenden, allen voran Peter Erne und Gerd Westermann, sowie an das gesamte Team der Spedition Schmidt-Gevelsberg aus.

