Spende: Mehr als 496.000 Euro für Schwelm und Sprockhövel

Schwelm/Sprockhövel. Auch in diesem Jahr kam zahlreichen regionalen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen eine Spende der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel zu Gute.

„Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen in diesem Jahr auch wieder Spenden vergeben konnten“, berichtete Christoph Terkuhlen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. „So flossen im Jahr 2022 Spenden in Höhe von 496.403,10 Euro in soziale, kulturelle und sportliche Projekte in Schwelm und Sprockhövel.“

In einem - Corona-bedingt – kleinen Kreis stellten Repräsentantinnen und Repräsentanten von 23 Schwelmer und Sprockhöveler Vereinen ihre Arbeit und ihre Projekte vor, die unter anderem auch mittels einer Spende der Sparkasse durchgeführt werden konnten. „Die Vielfalt der Tätigkeiten in Vereinen und vor allem das überaus beeindruckende ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist enorm“, lobte der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Hans-Werner Kick.

Lesen Sie auch:

In einer mit Bildern der verschiedenen Projekte begleiteten Präsentation stellten auch Sabine Noll, Bürgermeisterin der Stadt Sprockhövel, und Stephan Langhard, Bürgermeister der Stadt Schwelm, die gute Zusammenarbeit mit der Sparkasse dar. Denn auch Stadtfeste wie „Feiern unter Freunden“, das Schwelmer Heimatfest, die „Extrazeit“ oder weitere kulturelle und soziale Projekte zum Wohle der Allgemeinheit unterstützt die Sparkasse.

Gesellschaftliches Engagement

Damit liegt die heimische Sparkasse auch ganz im Trend, denn die Sparkassenorganisation ist bundesweit der größte Förderer des gesellschaftlichen Engagements. Im Jahr 2021 kamen insgesamt 371 Millionen Euro an Spenden zusammen. Das Engagement bleibt trotz der Corona-Krise weiterhin auf einem hohen Niveau. Das schlägt sich auch auf der Verbandsebene des Westfälisch-Lippischen Sparkassenverbands nieder: Hier waren es im Jahr 2021 52,3 Millionen Euro, die an gemeinwohlorientiertem Engagement der Sparkassen zusammenkamen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Für alle Vertreter der regionalen Vereine war es eine bereichernde Erfahrung zu sehen und zu hören, was in anderen Vereinen an Ideen und deren Umsetzungen zusammenkommt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm