Sperrmüll wird in Ennepetal ab sofort dienstags abgeholt

Die Sperrmüllabfuhr findet in Ennepetal ab sofort dienstags - immer in den ungeraden Monaten - statt.

Ennepetal Ab sofort erfolgt die Sperrmüllabfuhr in Ennepetal dienstags und nicht mehr montags. So soll Müllsündern das Leben erschwert werden.

Ennepetal. Seit Jahrzehnten war es ehernes Gesetz in Ennepetal: Montag ist Sperrmülltag. Doch das ändert sich ab sofort. Die Sperrmüllabfuhr wird in den jeweiligen Abfuhrbezirken nun immer dienstags abgeholt. An der Zweimonats-Frequenz mit den Abfuhrterminen in den ungeraden Monaten ändert sich aber nichts.

Hintergrund der Terminabfuhränderung ist nach Mitteilung der Stadtverwaltung, dass der bereits am Wochenende bereitgestellte Sperrmüll häufig durchsucht worden sei und nützliche Gegenstände für private Zwecke oder auch gewerbsmäßig im organisierten Stil entwendet worden seien. Beistellungen von nicht mehr nachzuvollziehendem Müll hätten insgesamt zu verstreutem Sperrmüll auf Gehwegen oder ganzen Wagenladungen von Abfall, die an Umschlagplätzen, in Wäldern oder am Straßenrand zurückgelassen wurden, geführt. „Das Ergebnis war ein nicht hinnehmbares Erscheinungsbild in der Stadt Ennepetal“, betont Bürgermeisterin Imke Heymann.

Bußgeld bei Zuwiderhandlungen

Immer wieder blieben in den vergangenen Jahren nach der Sperrmüllabfuhr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet größere Mengen Müll zurück, die nicht zum Sperrgut zählten und somit vom beauftragten Unternehmen Fischer & Co. auch nicht mitgenommen werden konnten. Regelmäßig mussten Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs die Haufen von Restmüll oder Problemabfällen wie Farben und Lacken im Nachgang beseitigen – auf Kosten der Allgemeinheit. Nicht zuletzt hatte die Ratsfraktion der SPD aufgrund der immer wieder vorkommenden Vermüllung rund um den Marktplatz in Milspe die Installation einer Videoüberwachung für diesen Bereich gefordert. Die Beratung des Antrags steht noch aus.

Das Bereitstellen des Sperrmülls wird unter anderem im Hinblick auf den Mülltourismus aus anderen Städten durch das städtische Ordnungsamt kontrolliert und bei Zuwiderhandlung mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet. Hierbei werde zukünftig auch ein Augenmerk darauf gelegt, ob Sperrmüll bereits am Wochenende herausgestellt wurde, heißt es aus dem Rathaus.

Folgende Regeln gelten für die Sperrmüllentsorgung: Der Sperrmüll wird in den ungeraden Monaten des Jahres ab sofort immer dienstags abgeholt. Der Sperrmüll ist im jeweiligen Abfuhrbezirk (das Stadtgebiet ist für die Sperrmüllabholung in vier Bezirke aufgeteilt) am Vortag, also künftig montags, ab 16 Uhr bzw. am Abholtag selbst, also dienstags, bis 7 Uhr morgens bereitzustellen.

Zum Sperrgut gehören Einrichtungsgegenstände aus Haushalten, die aufgrund ihrer Größe oder Beschaffenheit nicht für die Restabfalltonne geeignet sind, wie zum Beispiel Schränke, Kommoden, Matratzen, Bettgestelle (Holz), Sessel, Stühle, Schreibtische, Küchentische, Teppiche, Teppichböden, PVC-Fußbodenbelag, Couch oder Koffer.

Von der Sperrgutabholung ausgeschlossen sind Autowracks und -teile, Abfälle aus Abbruch- und Renovierungsarbeiten (Bauschutt), Gartenabfälle, Nachtspeicheröfen und Haushaltsauflösungen.

Die jeweiligen Müllabfuhrtermine sind dem aktuellen Abfallkalender zu entnehmen. Dieser ist auf der Homepage der Stadt Ennepetal unter www.ennepetal.de einsehbar. Druckexemplare liegen zur Mitnahme im Rathaus sowie im Bürgerbüro bereit.