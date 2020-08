Spiel und Spaß in Schwelms Innenstadt

Werbung für „Fun For Family“. Das kleine Fest am ersten September-Wochenende ist als Trostpflaster für alle gedacht, die auf das Heimatfest in diesem Jahr verzichten müssen.

Schwelm. Das Heimatfest ist in Schwelm abgesagt. Doch gefeiert wird dennoch. Das hat das Stadtmarketing organisiert.

So ganz ohne Heimatfest geht es ja nun doch nicht. Am 5. und 6. September geht’s rund in Schwelm: Mit der Unterstützung Schwelmer Unternehmen lädt das Stadtmarketing Schwelm zum Spiel und Spaß-Wochenende auf den Märkischen Platz. Drei große Attraktionen wird es bei „Fun for Family“geben:

Beim ,,Mega Memo“, das von der Sparkasse Schwelm präsentiert wird, sollte man ein gutes Gedächtnis beweisen, wer die richtigen Pärchen findet, gewinnt die abgebildeten Preise.

Ein Riesenspaß ist den kleineren Besuchern garantiert, wenn sie beim „Rollplay-Parcours“ in Elektroautos Platz nehmen, um die sicher aufgestellte Piste zu erkunden.

Einfache Regeln, doch große Spannung verspricht die „Hütchenschlacht“ ähnlich zu „Mensch-ärgere Dich nicht“. Hier engagieren sich Schwelmer Handel, Industrie und Dienstleister durch ihre Werbung. Spaß und Begeisterung sind dabei für jede Altersgruppe garantiert.

Bei komplett kostenfreiem Eintritt warten weit über 1000 Preise auf kleine und große Gewinner. Kinder und Familien möchte das Stadtmarketing Schwelm mit dieser bunten Aktion ansprechen.

Spielzeiten sind am Samstag, 5. September, von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag, 6. September, von 11 bis 18 Uhr auf dem Märkischen Platz in Schwelm.

Für kleine Leckereien und Erfrischungen ist gesorgt.

Auch das Heimatshoppen ist an diesem Wochenende möglich. Der Einzelhandel hat bis 18 Uhr geöffnet