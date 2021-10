Am Mittwoch, 13. Oktober, startet der Schachtreff im Bürgerhaus wieder.

Freizeit Spiele- und Schachtreff starten wieder in Gevelsberg

Gevelsberg. Schach, Skat und Würfelspiele: Hier kann bald wieder in Gevelsberg nach Herzenslust gespielt werden.

Nach pandemiebedingter „Zwangspause“ startet am kommenden Mittwoch, 6. Oktober, von 15 bis 17 Uhr wieder der Spieletreff im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“.

Spielbegeisterte aller Altersgruppen, die Lust darauf haben, in geselliger Runde eine Doppelkopf- oder Skatrunde zu gründen, Canasta, Skip Bo, Rommé oder Würfelspiele zu spielen, sind in der Alten Johanneskirche herzlich willkommen. Mit der ehrenamtlichen, nachbarschaftlichen Unterstützung von Edith und Peter Arendt können interessierte Einzelpersonen und kleine Gruppen alle zwei Wochen immer mittwochs im Café des Bürgerhauses ihr Lieblingsspiel gemeinsam mit anderen spielen.

Teilnahme ist kostenfrei

Auch eigene Spiele können gerne mitgebracht werden.

In der darauf folgenden Woche, am Mittwoch, 13. Oktober, startet auch der Schachtreff im Bürgerhaus wieder. Jeden zweiten Mittwoch von 16 bis 18 Uhr haben Anfänger, Fortgeschrittene und Begeisterte die Möglichkeit, in ruhiger, entspannter Atmosphäre sowohl die Grundzüge des Schachspielens zu erlernen als auch ihre Schachkenntnisse zu vertiefen. Ehrenamtlich geleitet wird der Schachtreff von Thomas Maczkowiak und Andreas Wingert.

Die Teilnahme an beiden Treffs ist kostenfrei. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung für den Spiele- und Schachtreff erforderlich. Für die Angebote gelten die 3G-Regeln. Wer keinen Nachweis einer Genesung oder Impfung vorlegen kann, benötigt einen aktuellen Testnachweis.

Darüber hinaus gelten die aktuellen Vorschriften der Coronaschutzverordnung.

