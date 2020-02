Im Jugendhilfeausschuss am 17. Februar war es nur eine knappe Mitteilung von Hildegard Peters, der neuen Leiterin des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales der Stadt Schwelm: „Die Planungen für den Sportpark Bahnhof werden nicht weiter verfolgt – wegen Krankheit.“ Für Kinder und Jugendliche eine schlechte Nachricht. Die warten nämlich bereits seit dem Jahr 2011 darauf, dass diese für die Allgemeinheit gedachte Anlage Wirklichkeit wird. „Das ist kein neues Thema, wir sind seit 2011 dran“, hatte Olaf Menke über die Historie des Projekts bereits in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses im September 2017 gesagt.

300.000 Euro im Haushalt eingeplant

Diese Zeitung hat im Rathaus nachgefragt, wie der Stand der Planungen denn nun ist. Die gute Nachricht: Das Projekt hat die Stadt nicht zu den Akten gelegt. Vielmehr gibt es für den Sportpark bereits positiv ausgefallene Lärmschutz- und Bodengutachten und im Haushalt der Stadt Schwelm sind für die Verwirklichung der Anlage für 2020 rund 300.000 Euro eingestellt worden. Das Geld reicht aus für Planung und Baustart der Anlage, die einmal zwischen der Boule-Anlage und dem Kinderspielplatz in der Grünanlage vor dem Bahnhof stehen soll.

Warum die Verwirklichung jetzt erneut ins Stocken geraten ist, liegt an der dünnen Personaldecke im zuständigen Fachbereich, die durch einen Krankheitsfall zusätzlich geschwächt ist. „Wir sind auf der Suche nach einer Planungsfirma. Das Projekt ist zu aufwendig für uns. Wir sind dafür personell nicht aufgestellt“, sagt Olaf Menke. Ein Konzept ist in den vergangenen Jahren erarbeitet worden. „Wir haben da durchaus konkrete Vorstellungen, was dort passieren kann“, so der Jugendamtsleiter. Jetzt gehe es darum, die verschiedenen Interessengruppen an der Gesamtplanung zu beteiligen. Menke spricht von einem Parcours ähnlich wie an der alten Schule Kaiserstraße, einem eingezäunten Basketballfeld und der Erweiterung der bestehenden Boule-Anlage und mehreren, über Jahre gestreckte Bauabschnitte. Die Kostenschätzung sei allerdings bereits mehrere Jahre alt und müsse eventuell überarbeitet werden. Das hätte der Bau des Spielplatzes Blücherstraße gezeigt.

Der Parkour hinter der Schule Kaiserstraße: solch eine ähnliche Sport- und Spielfläche ist für den neuen Sportpark am Bahnhof in der Planung vorgesehen. Foto: Bernd Richter / WP

Die neue Freizeitfläche soll sowohl Kinder ab dem Grundschulalter, als auch junge Erwachsene ansprechen und als Ersatz für den Parcours Kaiserstraße dienen, wenn die Immobilie nicht mehr als Unterkunft für Asylbewerber benötigt wird. Bekanntlich wollte die Stadt diese Immobilie vor Einsetzen der Flüchtlingsströme einmal an einen Investor verkaufen.

Noch einmal ein kleiner Rückblick: Der Sportpark war ursprünglich als Ersatz für den Sportplatz Wilhelmshöhe gedacht gewesen und dort verortet worden, wo heute die beiden AWo-Kindergarten an der Grothestraße stehen. Die Fläche des Sportplatzes sollte bereits vor Jahren als Wohngebiet verkauft werden, fand aber für den damals ausgelobten Verkaufspreis keinen Investor. Jetzt ist der Bahnhofbereich vorgesehen