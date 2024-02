Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Entdecken Sie die Geheimnisse von Trittsiegeln heimischer Tiere. So werden Sie zum Spurenleser.

Schnell war die „weiße Pracht“ wieder geschmolzen. Vor wenigen Tagen konnten wir noch durch eine tief verschneite Landschaft stapfen. Jeder Schritt zeichnete sich im Schnee ab, nicht nur die unseren, sondern auch die all der anderen Waldbewohner, die sich durch den hohen Schnee wagten. Wer offenen Auges durch die Winterlandschaft gelaufen ist, dem kann die eine oder andere „Fußspur“ eines Tieres, das sogenannten ‚Trittsiegel‘, nicht entgangen sein.

Vor allem im Schnee ist es jedoch manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, wer die Abdrücke hinterlassen hat, da sie beim Einsinken verwischen und sich nicht mehr so deutlich abzeichnen. Die Trittsiegel eines Rehs sind noch vergleichsweise einfach auszumachen: zwei langgezogene und nach oben zugespitzte Ballen, die an ein umgekehrtes Herz erinnern. Mit vier bis fünf Zentimeter Länge und etwa drei Zentimeter Breite sind sie deutlich kleiner als die Spuren ausgewachsener Wildschweine, die auf fast doppelt so großem Fuß leben. Außerdem laufen die beiden Ballen der Wildschweine an der Spitze nicht so spitz zusammen, die Abdrücke sehen insgesamt eher trapezförmig aus. Da Wildscheine im tiefen Schnee gerne „im Gänsemarsch“ hintereinander laufen, entsteht dann eine regelrechte Rinne, die uns zeigt, dass hier mehrere Tiere gemeinsam unterwegs waren.

Katzen sind dagegen Einzelgänger. Ihre nur etwa drei Zentimeter kleinen und runden Trittsiegel weisen in der Regel keine Krallenabdrücke auf, da Katzen die Krallen beim Laufen einziehen. Füchse und Marderartige können dies nicht, selbst im tiefen Schnee sieht man daher meist noch den einen oder anderen Krallenabdruck. Da die Pfoten der Füchse und Mader im Winter aber als Schutz gegen die Kälte stark behaart sind, verwischen die Spuren umso mehr und eine Unterscheidung der einzelnen Arten ist nur mit viel Erfahrung möglich.

Leichter sind die Trittsiegel von Dachsen mit ihren langen Krallen zu erkennen, die von der Form her stark an Bärentatzen erinnern, mit fünf bis sieben Zentimeter Länge aber natürlich viel keiner als die von Bären sind.

Im Vergleich winzig sind die paarweise nebeneinanderliegenden Pfoten-Abdrücken von Mäusen. Sie sind, bei genauerem Hinsehen, oft anhand der dazwischenliegenden Schleifspur des Schwanzes zu erkennen, die sich als eine dünne Rille im Schnee abzeichnet.

Tierspuren im Schnee. Von links: Hund, Katze und Hase Foto: Alamy Stock Photo

Eichhörnchen „verraten“ sich durch kleine längliche, handförmige Abdrücke mit gespreizten Zehen: vier an den Vorderpfoten und fünf an den Hinterpfoten. Besonders die inneren Zehen sind stark abgespreizt, was den Tieren beim Klettern hilft. Alle vier Pfoten-Abdrücke liegen meist halbkreisförmig eng beisammen, die Vorderpfoten der Mitte, die Hinterpfoten rechts und links daneben oder ein wenig oberhalb.

Auch wo ein Feldhase entlang gehoppelt ist, zeigen sich die Abdrücke seiner vier Pfoten eng beieinander. Die kleineren rundlichen Vorderpfoten werden eng hintereinander aufgesetzt, die Hinterpfoten landen beim Vorwärtsprung rechts und links vor den Abdrücken der Vorderpfoten. Je schneller der Hase voran hoppelt, desto größer ist der Abstand zwischen Vorder- und Hinterpfoten.

Das gilt übrigens für die meisten Tiere: ihre Trittsiegel sehen anders aus, wenn sie in gemütlichem Tempo unterwegs sind, als wenn sie rennen oder gar flüchten. Die Beine werden dann oft in unterschiedlicher Abfolge und auch in anderem Abstand zueinander aufgesetzt.

Da der Winter noch nicht vorbei ist, bietet sich im Februar vielleicht noch einmal die Gelegenheit auf Spurensuche im Schnee zu gehen. Auch für Kinder kann man die Suche als spannende Entdeckungsreise gestalten. Detaillierte Bestimmungshilfen für die Trittsiegel heimischer Wildtiere gibt es im Internet zum Beispiel beim Deutschen Jagdverband (www.jagdverband.de).

Britta Kunz, Leiterin der Biologischen Station Ennepe-Ruhr

