SSV zu Beachvolleyballfeld: Entscheider waren informiert

Schwelm. Nach dem Ärger über die Entscheidungen zum Schwelmer Beachvolleyball-Feld äußert reagiert der Stadtsportverband.

Sichtlich verwundert zeigt sich der Stadtsportverband Schwelm nach der Berichterstattung in unserer Zeitung zum Thema Beach-Volleyballfeld. Die Redaktion hatte die Kritik der Linken an Stadtverwaltung und Politik wegen rechtswidriger Entscheidungen bei der Errichtung der Anlage thematisiert.

In seinem Schreiben teilt der Stadtsportverband (SSV) mit: Nach Jahre langer Diskussion über die Realisierung von Trainings – und Wettkampftauglichen Spielflächen ist es im vergangenen Jahr endlich gelungen, unter gemeinsamer Anstrengung von Verwaltung, Politik und des organisierten Sports eine entsprechende Fläche auf der Mehrzweckanlage an der Rennbahn zu entwickeln – und nunmehr würden Politiker anfangen, das Projekt wieder zerreden zu wollen.

Die Diskussion halte sich seit Jahren - mindestens seit dem ein erstes Feld auf dem Gelände des Freibads installiert worden ist. Viele Standorte seien in gemeinsamer Anstrengung beleuchtet und diskutiert worden, wie sich der Wunsch realisieren lasse. Insbesondere durch die sportlichen Erfolge der Volleyballerinnen der TG RE Schwelm, die für ihr Training nach Radevormwald oder gar Düsseldorf ausweichen müssen, sei in der jüngeren Vergangenheit deutlich geworden, so der SSV, wie groß der Bedarf geworden ist. Schließlich habe sich aufgrund günstiger Umstände (Förderprogramm des Landes) nochmals eine Option eröffnet, das Projekt mit entsprechenden Finanzierungsmitteln endlich verwirklichen zu können.

In Zusammenarbeit mit dem Schwelmer SC habe es der Stadtsportverband geschafft, Fördermittel in das Projekt zu steuern, teilte der SSV in seinem Schreiben, dass vom stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Mittelmann unterzeichnet ist, mit. Nur durch die entschlossene und gute Zusammenarbeit zwischen Schwelmer SC, Stadtverwaltung und Stadtsportverband sei es gelungen, dieses Projekt in den für das Förderverfahren vorgegebenen Fristen abzuwickeln.

Dabei habe der Stadtsportverband wahrgenommen, dass die politischen Entscheidungsträger mindestens im Sportausschuss über dieses, wie auch andere Projekte informiert worden sind. Insbesondere hätten die Vertreter des Stadtsportverbandes im Ausschuss Rede und Antwort gestanden. „Nach unseren Informationen hat es auch an anderer Stelle entsprechende Informationen und Diskussionen zur Verwendung von Mitteln aus dem Bürger-Budget gegeben. Aus unserer Wahrnehmung hat es ein offenes und jederzeit transparentes Verfahren zur Realisierung gegeben, so dass alle Kräfte sich einbringen und beispielsweise Fragen gestellt werden konnten“, heißt es in der Mitteilung des SSV.

Im Gegenteil habe es den organisierten Sport verwundert, wie kompliziert die Realisierung eines doch so wünschenswerten Projektes in Schwelm zu sein scheint, weil augenscheinlich jeder Spatenstich politisch diskutiert und entschieden werden soll. „Aus Sicht eines ,Kunden’ verwundert es somit nicht, wenn viele Vorhaben in der Stadt zu lange dauern, weil jeder bei allem noch mitreden will“, so das Resümee des SSV.

Der Stadtsportverband hätte viel mehr im Gegenteil erwartet, dass die Stadtverwaltung einen größeren Handlungsspielraum gehabt hätte, um schnelle und verbindliche Zusagen treffen zu können. Dass so ein „Kleinkram“ nicht zu einem Geschäft der laufenden Verwaltung und damit in die Dispositionsbefugnis der Verwaltung und des Bürgermeisters gehört, zeige im Grunde das ganze Dilemma.

