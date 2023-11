Übersicht: Hier wird St. Martin in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal gefeiert.

Laterne St. Martin-Umzüge in Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm

Laterne: Hier gibt es eine Übersicht der Veranstaltungen an St. Martin in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Ich geh mit meiner Laterne durch die Propstei St. Marien. Denn in allen drei Städten bieten die katholischen Gemeinden rund um den Martinstag tolle Feiern und Martinszüge mit Laterne.

Ennepetal: Freitag, 10. November, 17 Uhr, St. Johann Baptist, St.-Martin-Feier für alle Kinder, organisiert vom Kindergarten Morgenland rund um die Kirche St. Johann Baptist.

Gevelsberg: Samstag, 11. November, 17 Uhr, Martinszug der italienischen Mission, Start Kirche St. Engelbert an der Rosendahler Straße Das Foto oben entstand bei einem Umzug dort in der Vergangenheit.

Schwelm: Sonntag, 12. November, 17 Uhr, großer Martinszug der Katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Kooperation mit der Grundschule St. Marien. Der Zug mit Martin zu Pferde geht vom Park an der Wilhelmshöhe (unterhalb des Ehrenmals) durch die Altstadt bis zum Märkischen Platz. Dort wird der Posaunenchor des CVJM Lieder spielen. Anschließend geht es in die Kirche St. Marien zum Martinsspiel der Schüler, bevor der Abend bei Getränken und Weckmännern ausklingt.

