Stadionlauf Gevelsberg: Die letzte Chance sich anzumelden

Gevelsberg. Der Stadionlauf in Gevelsberg für den guten Zweck findet bald statt. Wer sich anmelden will, muss schnell sein. Hier gibt es alle Infos.

Der 6. Gevelsberger Stadionlauf findet am 22. April im Stadion Stefansbachtal statt. Dann heißt es wieder „Laufen für den guten Zweck“. Anmeldungen werden noch bis 20. April entgegengenommen unter https://stadionlauf-gevelsberg.de/. Das Startgeld beträgt sechs Euro.

Die Sportlerinnen und Sportler dürfen sich auf ein vielfältiges Streckenangebot freuen: Bei dem beliebten 10-Kilometer-Rundkurs vom Stadion Stefansbachtal aus wird in Kooperation mit der Stadt Sprockhövel eine landschaftlich schöne Strecke mit abwechslungsreicher Topografie angeboten, so die Veranstalter. Neu hierbei ist, dass eine Runde auf der Sprockhöveler Sportanlage Landringhauser Weg absolviert wird und sich somit die Rundenanzahl im Gevelsberger Stadion reduziert.

Daneben stehen die 7,5-Kilometer-Walkingstrecke, die Drei-Kilometer-Läufe für die Erwachsenen oder der 800-Meter-Lauf für Kinder und Jugendliche zur Auswahl und können anschließend als eine Disziplin aus den vier erforderlichen Kategorien des Sportabzeichens angerechnet werden. Erstmalig findet auch ein kostenloser Bambini-Lauf für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren statt. Mit der Eröffnung um 11 Uhr erfolgt der Startschuss, um im Stadion Stefansbachtal und der Umgebung die unterschiedlichen Lauf-Distanzen zu bewältigen.

Zeitplan: 11 Uhr: Bambini-Bauverein-Lauf (200 Meter), 11.15 Uhr: Sportalm-Lauf (10 Kilometer), 11.30 Uhr: Opel-Nolte-Lauf (3 Kilometer), 12 Uhr: AVU-Walk (7,5 Kilometer), 12.15 Uhr: Sparkassen-Kinder- und Jugendlauf (800 Meter), 12.45 Uhr: Schwimm-in-Lauf (3 Kilometer), 13:15 Uhr: Gebauer-Lauf (3 Kilometer). Sämtliche Erlöse aus dem Stadionlauf kommen in den Spendentopf des Vereins „Taubenväter – Menschen helfen Menschen“, der seit drei Jahrzehnten für sein soziales Engagement bekannt ist. Jahr für Jahr unterstützen die Taubenväter die verschiedensten Initiativen, Einrichtungen und Projekte, wie etwa die Gevelsberger Kindergärten, Hospize, Tierheime, regionale karitative Organisationen, Förderschulen und die Kinder-Krebs-Hilfe, aber auch Einzelpersonen, die sich unverschuldet in Not befinden.

Wie beim Stadionlauf üblich, warten attraktive Gewinne auf die Besucherinnen und Besucher, für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm und die Taubenväter werden mit Grillgut, kalten Getränken, Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl sorgen, während WDR-Moderator Jan Schulte durch den Tag führt.

Zur Internetseite des 6. Gevelsberger Stadionlaufs und zur Anmeldung geht es über diesen Link: https://stadionlauf-gevelsberg.de/ Für Spontan-Teilnehmer gibt es noch am Veranstaltungstag die Möglichkeit der Nachmeldung vor Ort von 9 bis 10 Uhr

