Stadt Ennepetal fördert Anschaffung von Balkon-Kraftwerken

Solarmodule für ein sogenanntes Balkonkraftwerk hängen an einem Balkon. Die Module können einfach über eine Steckdose angeschlossen werden.

Ennepetal. Die Stadt Ennepetal fördert mit einem eigenen kleinen Programm die Anschaffung von Stecker-Solargeräten, so genannten „Balkon-Kraftwerken“.

Als Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien fördert die Stadt Ennepetal in diesem Jahr mit einem eigenen kleinen Förderprogramm die Installation sogenannter Stecker-Solargeräte (auch „Balkonkraftwerke“ genannt). Interessierte Ennepetaler Bürgerinnen und Bürger können ab dem 1. August eine pauschale Förderung in Höhe von 100 Euro für Anlagen mit bis zu 600 Watt Leistung beantragen.

„Wir möchten mit dieser Förderung die Bürgerinnen und Bürger in Ennepetal dabei unterstützen und anregen, einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, sagt Bürgermeisterin Imke Heymann.

Anträge können über das entsprechende Formular sowohl online als auch postalisch beim städtischen Klimaschutzbeauftragten Lennart Gloker (E-Mail: lgloker@ennepetal.de, Tel.: 02333/979 104) eingereicht werden. Der tatsächliche Förderzeitraum ist durch das zur Verfügung stehende Budget begrenzt und endet spätestens am 31. Dezember 2023. Antragsberechtigt sind ausschließlich volljährige Privatpersonen, die ihren Erstwohnsitz in Ennepetal haben. Eine Förderung für Anlagen, die vor dem 1. August 2023 gekauft worden sind, ist nicht möglich.

Alle weiteren Informationen und Voraussetzungen lassen sich der entsprechenden Förderrichtlinie auf dem „Altbauneu“-Portal der Stadt Ennepetal entnehmen: www.alt-bau-neu.de/ennepetal/. Dort gibt es auch das entsprechende Antragsformular.

Hintergrund

Stecker-Solargeräte sind kleine, netzunabhängige Solarmodule, die einfach über eine Steckdose angeschlossen werden können und somit auch für Mieterinnen und Mieter nutzbar, die über kein eigenes Dach verfügen. Der Einsatz einer solchen Anlage ist gleich in doppelter Hinsicht lohnenswert: So wird durch die Reduktion von CO 2 -Emissionen nicht nur ein persönlicher Beitrag zum regionalen Klimaschutz geleistet, sondern langfristig auch der eigene Geldbeutel geschont.

