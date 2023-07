Stadt Ennepetal lobt Heimatpreis aus: Soviel Geld gibt es

Ennepetal. Die Stadt Ennepetal vergibt einen Heimatpreis. Worum es geht, wer mitmachen kann, und wie viel Geld es gibt. Hier alle Infos im Überblick.

Die Stadt Ennepetal vergibt 2023 wieder den Heimatpreis. Anträge müssen bis Freitag,18. August, eingereicht werden.

„Tagtäglich setzen sich in unserem Land ehrenamtliche Frauen und Männer für den Erhalt von Traditionen, für die Pflege des Brauchtums, für die Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes und der Vielfalt ein. Sie stärken mit ihrem Engagement unsere Gesellschaft und die Gemeinschaft in vielfältiger Art und Weise. Sie tragen dazu bei, dass unsere Traditionen und Werte bewahrt und nach vorne entwickelt werden und sie geben diese an die nächste Generation weiter.“ Dies äußerte die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen- Ina Scharrenbach - zum Heimat-Förderprogramm und macht deutlich, wie wichtig die Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements in Bezug auf Heimat ist.

Mit dem Heimat-Preis rückt die Landesregierung in Kreisen, Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit verbindet sich damit auch die Chance, vor Ort über das Thema „Heimat“ zu diskutieren.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fördert durch die Übernahme von Preisgeldern die Auslobung und Verleihung von „Heimat-Preisen“ durch Gemeinden und Gemeindeverbände. Damit befähigt die Landesregierung – getreu dem Ziel: Heimat wächst von unten – Gemeinden und Gemeindeverbände vor Ort, dass lokale Engagement unserer zigtausend ehrenamtlichen Tätigen zu würdigen.

Mehr als 140 Städte und Kreise mit dabei

Mehr als 140 Städte und Kreise haben sich bereits dazu entschlossen, örtlich einen Heimat-Preis zur Würdigung des örtlichen Engagements zu vergeben. Der Rat der Stadt Ennepetal hat am 15. Juni die weitere Teilnahme am Förderprogramm „Heimat-Preis“ beschlossen. Die Fördersumme des Landes Nordrhein-Westfalen in der Stadt Ennepetal beträgt im Förderjahr 2023, für bis zu drei Preisträger, insgesamt 5000 Euro.

Die Vorschläge für die Verleihung des Heimat-Preises können bis zum 18. August unter Verwendung des Formulars „Vorschlag Heimat-Preis“ (eingestellt auf der Homepage der Stadt Ennepetal) eingereicht werden.

Für Rückfragen steht Daniel Salewski als Ansprechpartner bei der Stadt Ennepetal telefonisch unter 02333/9880-30 zur Verfügung. Das Förderprogramm ist online einsehbar unter www.mhkbg.nrw/themen/heimat/heimat-foerderprogramm.

