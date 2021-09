Stadt Ennepetal schafft Luftfilter nur bei Förderung an

25 mobile Luftfilter (hier ein Symbolfoto) sind an Ennepetaler Schulen in Betrieb – vorwiegend in sonst kaum zu belüftenden Umkleideräumen. In den Klassenräumen wird fast ausschließlich durch Öffnen der Fenster gelüftet.

Ennepetal. Die Stadt Ennepetal hat an den Schulen 25 mobile Luftfilter in Betrieb. Der Einbau stationärer Anlagen wäre selbst bei Förderung sehr teuer.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Notwendigkeit, in den Klassenräume der Schulen für einen ständigen Luftaustausch zu sorgen, hatte die Stadt Ennepetal 25 mobile Luftfilteranlagen angeschafft. Anfang Juni wurden die vollständig aus Landesfördermitteln finanzierten Geräte geliefert und in Betrieb genommen. Nun beabsichtigt die Verwaltung, zunächst für drei Standorte auch so genannte stationäre raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) Fördergelder zu beantragen. Doch selbst wenn man zum Zuge kommen sollte, müsste die Stadt einen erheblichen Eigenanteil aufbringen. Ob das Programm angesichts zahlreicher kostspieliger anderer Investitionsvorhaben überhaupt in Anspruch genommen werden sollte, will die Politik im Zuge der anstehenden Haushaltsberatungen klären.

Fördermittel sehr begrenzt

Der Bund hat im Juni ein Förderprogramm aufgelegt, das den Einbau dieser RLT-Anlagen in Kitas und Schulen für Kinder unter 12 Jahren mit 80 Prozent fördert, höchstens mit 500.000 Euro je Standort. Zur Verfügung stehen insgesamt 200 Millionen Euro – angesichts von mehr als 5000 Schulen und mehr als 10.000 Kitas im Land kann somit nur ein Bruchteil der Einrichtungen gefördert werden. Die Verwaltung verständigte sich daher darauf, nur für drei Einrichtungen die Grundlagen für das Erstellen von Förderanträgen zu ermitteln, darunter je eine Kita, eine Grundschule und eine weiterführende Schule (hier nur für Eingangsklassen für Kinder unter 12 Jahren). Hauptkriterien waren die Fragen, an welchen Gebäuden in absehbarer Zeit keine wesentlichen baulichen Veränderungen zu erwarten sind und wo sich die Anlagen möglichst einfach installieren lassen würden.

Demnach könnten für das Reichenbach-Gymnasium, die Kita Bullerbü (Hasperbach) und die Grundschule Büttenberg Mittel beantragt werden. Insgesamt würden sich die von einem Fachplanungsbüro ermittelten Kosten nach Ermittlung eines Fachplanungsbüros auf 2,042 Millionen Euro belaufen. Die maximal mögliche Förderung beliefe sich auf 1,266 Millionen Euro. Unter dem Strich müsste die Stadt also allein für die RLT-Anlagen samt Einbau 800.000 Euro selbst aufwenden. Hinzu kämen Kosten für baulichen Brandschutz, Umbauten, Elektroerweiterung, Wartung und Betriebskosten.

„Es ist nicht klar, ob wir Fördermittel bekommen“, betonte Fachbereichsleiter Michael Schmidt im Ausschuss für Schule und Bildung. Dass Gelder für alle drei Maßnahmen bewilligt würden, sei sehr unwahrscheinlich. Im Gespräch mit dieser Zeitung ergänzte Schmidt, dass man die Strategie verfolge, sich immer an dem zu orientieren, was das Land fördere. „Und das Land fördert die Ausstattung mit Geräten, da wo es erforderlich ist.“ Das heißt, dass die Stadt nicht von sich aus auf breiter Front Luftfilter anschafft, sondern nur dann, wenn es Fördermittel gibt. Angesichts der hohen Eigenmittel, die für die RLT-Anlagen aufgewendet werden müssten, betonte der Erste Beigeordnete Dieter Kaltenbach: „Das ist ein Thema, das wir in den Haushaltsplanberatungen intensiv diskutieren müssen.“ Der Meinung schloss sich der Schulausschuss an.

Verfügbarkeit mobiler Geräte prüfen

Für die Ausstattung mit mobilen Luftfilteranlagen wurde Ende August ein weiteres Förderprogramm aufgelegt. Es umfasst wieder nur Räume, die nur unzureichend belüftet werden können, bezieht diesmal neben Schulen aber auch Kitas mit ein. Die Anschaffungskosten werden in voller Höhe erstattet. Die 25 Geräte, die die Stadt aus dem ersten Programm angeschafft hatte, seien damals aufgrund der Kurzfristigkeit „auf Zuruf durch die Schulleitungen“ beantragt worden, so Michael Schmidt. Zum größten Teil würden die Geräte in Umkleideräumen eingesetzt, die sonst kaum belüftet werden können. Für das neue Förderprogramm habe man nun Begehungen der Gebäude vorgenommen und Bedarf für sieben Geräte in Schulen und drei in Kitas festgestellt. Sobald geklärt ist, ob derzeit überhaupt Geräte erhältlich sind, die den strengen Anforderungen der Förderrichtlinien entsprechen, will die Verwaltung die entsprechenden Anträge stellen.

