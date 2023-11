Stadt Ennepetal stellt Kulturprogramm ganz neu auf

Die aus Ennepetal stammende Kabarettistin Sia Korthaus wird am 13. September 2024 den Auftakt des neuen Kulturprogramms der Stadt Ennepetal bestreiten.

Ennepetal Die Stadt Ennepetal geht beim Kulturprogramm neue Wege. Theater-Abo und Kabarett-Reihe werden wegfallen. Das soll es stattdessen geben.

Im Kulturangebot der Stadt Ennepetal wird es große Veränderungen geben. „Highlight-Veranstaltungen“, Shows und mehr sollen Publikum aus allen Altersstufen anziehen. Das beschloss der Kulturausschuss der Stadt. Er stimmte auch für das Aus der jetzigen Veranstaltungsreihe „Kabarett in Ennepetal“. Auch die Theaterveranstaltungen in der bisherigen Form fallen weg. Mit einem neuen Konzept soll das Kulturprogramm anders und so auch attraktiver werden. Angedacht sind zum Beispiel Revues, Biographie-Theater, Krimi-Lesung und auch Kabarett.

Der Kulturausschuss stimmte zunächst für die Kündigung des Vertrages mit der Konzertdirektion Landgraf zum 31. Dezember dieses Jahres. Landgraf bringt seit vielen Jahren Theateraufführungen in die Aula des Gymnasiums. „Die Umsetzung des neuen Konzepts für Kabarett- und Theaterveranstaltungen wird angestrebt“, beschlossen zugleich einstimmig die Kulturausschussmitglieder.

Vertrag mit Konzertdirektion Landgraf gekündigt

Warum? „In den letzten Jahren konnte bei beiden Abo-Reihen ein starker Besucherrückgang beobachtet werden“, heißt es in der Verwaltungsvorlage und so sagte es auch der Geschäftsführer der Klutertwelt, Sven Twork, vor dem Ausschuss. Der städtische Betrieb „Klutertwelt“ organisierte die Abo-Reihen.

„Die Zeit ist über das Konzept Landgraf hinweg gegangen“, stellte Harald Heuer (SPD) in der Diskussion fest. „Das Publikum hat sich verändert. Wir müssen jetzt experimentieren!“ Rolf Krumbein (FDP) regte an, dabei auch Schulen einzubeziehen. Gereon Kalkuhl (Die Grünen) bewertete den vorgelegten Spielplanentwurf: „Er ist diverser und auch attraktiver geworden.“

Einen Wandel zu mehr Publikum habe die Klutertwelt in diesem Jahr schon festgestellt, als aus der Reihe „Kultgarage“ die Veranstaltungsreihe „Kabarett in Ennepetal“ wurde. Sven Twork: „Wir hatten vier ausverkaufte Veranstaltungen.“ Um diesen Wandel zu nutzen, sei für die Saison 2024/25 ein neues Konzept erstellt worden. Durch die Kündigung des Vertrages mit der Konzertdirektion Landgraf erhalte die Stadt bei der Programmauswahl eine wesentlich größere Flexibilität.

Mehrere kleine Veranstaltungen

Vorgesehen sind in der Saison 2024/25 mehrere kleinere Veranstaltungen, die im Foyer des Hauses Ennepetal stattfinden. Der Aufbau entspreche dem, der momentan für „Kabarett in Ennepetal“ genutzt werde und sehr großen Anklang bei den Besucherinnen und Besuchern gefunden habe: Stühle stehen an kleinen Bistrotischen. Getränke-/Snackverkauf und Bühne werden mit im Foyer integriert. Zusätzlich seien zwei bis drei Veranstaltungen im großen Saal des Hauses Ennepetal geplant, bei denen mit einem größeren Publikumsinteresse zu rechnen sei.

Spielplanentwurf für 2024/2025 So sieht der erste Spielplanentwurf aus: Saisoneröffnung am Freitag, 13. September 2024, mit der Kabarettistin Sia Korthaus. Sie stammt übrigens aus Ennepetal. Donnerstag, 31. Oktober 2024: Krimi-Lesung. Freitag, 22. November 2024: Kabarett mit Senya Duzcu. Sonntag, 15. Dezember 2024: „Weihnachtsmission“, eine Zaubershow für die ganze Familie. Eine Highlight-Veranstaltung. Freitag, 17. Januar, 2025: Ringelnatz (Biographie-Theater). Freitag, 17. Februar, 2025: Kabarett mit Sebastian Klussmann (Gefragt, gejagt, ARD). Freitag, 14. März 2025: Kabarett mit Alice Köfer. Freitag, 4. April 2025: 90er Revue. Samstag, 17. Mai 2025: Kabarett-Mix-Show, eine Highlight-Veranstaltung.

Für alle geplanten Veranstaltungen sei der Kauf von Einzeltickets möglich. Für die kleineren sieben Veranstaltungen im Foyer des Hauses Ennepetal werde es zusätzlich die Möglichkeit eines Abos geben. Abo-Inhaberinnen und -inhaber sollen für alle „Highlight-Veranstaltungen“ einen Rabatt auf den Ticketpreis sowie ein Vorkaufsrecht auf diese Tickets haben. Perspektivisch seien außerdem Veranstaltungen im Außenbereich (in der Vorlage heißt es „Outdoor-Bereich“) , beispielsweise ein Theaterstück im Klutertbad, denkbar.

