Der Rat der Stadt Ennepetal wird nach der anstehenden Kommunalwahl im September verkleinert. Künftig sollen dem Gremium regulär – also ohne mögliche Überhangmandate – 36 statt bisher 40 Mitglieder angehören. Um das zu ermöglichen, musste die Zahl der Wahlbezirke um zwei auf 18 reduziert werden. Für einen Teil der Wahlberechtigten hat das zur Folge, dass sie nun einem neuen Bezirk zugeordnet sind.

Anfang 2018 hatte der amtierende Rat die Reduzierung beschlossen, um im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts Kosten zu sparen. Ursprünglich hatte das Konzept sogar eine Verkleinerung auf nur noch 32 Ratsmitglieder vorgesehen. Um das Einsparziel dennoch zu erreichen, soll in der kommenden Ratsperiode die Zahl der Ausschüsse reduziert werden. Derzeit hat der Rat satzungsgemäß 40 gewählte Mitglieder, wegen des Kommunalwahlergebnisses von 2014 sind es aber 42. Damals hatte die SPD fast alle Direktmandate gewonnen, dadurch waren zwei Ausgleichsmandate notwendig, um das Zweitstimmenergebnis abzubilden. Auch der künftige Rat könnte folglich mehr als 36 Mitglieder haben.

Kommunalwahl 2020 Wahlhelfer willkommen Die Kommunalwahl findet am Sonntag, 13. Septemnber, statt. Gewählt werden Stadtrat, Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister, Kreistag, Landrat und erstmals per Direktwahl die Vertreterinnen und Vertreter in der RVR-Verbandsversammlung, dem so genannten Ruhrparlament. Bürger mit ausländischer Staatsbürgerschaft und auch eingebürgerte Deutsche sind zudem zur Wahl des Integrationsrats aufgerufen. Am Wahltag sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wie immer ist eine Stimmabgabe per Briefwahl möglich. Das Briefwahlbüro in Zimmer 307 des Rathauses öffnet – sofern die Stimmzettel rechtzeitig vorliegen – sechs Wochen vor der Wahl. Die Stadt Ennepetal freut sich über Wahlhelfer. Wer Interesse hat, kann sich im Rathaus unter 02333/979-116, 979-117 oder 979-120 oder per E-Mail an

wahlamt@ennepetal.de melden.

Um die Reduzierung der Wahlbezirke umzusetzen, mussten die Mitarbeiter des Wahlamts das gesamte Stadtgebiet unter die Lupe nehmen. Für die Größe der Bezirke gibt es einen gesetzlichen Rahmen durch das Kommunalwahlgesetz, so dass eine einfache Zusammenlegung nicht möglich ist. Als Grundlage diente die Einwohnerzahl der Deutschen und EU-Ausländer (nicht die Zahl der Wahlberechtigten!) zum Stichtag 30. April 2019. Die Gesamtzahl für Ennepetal wurde dann durch die Zahl der Wahlbezirke – also 18 – geteilt. Das Ergebnis von 1606 ist der Durchschnittswert, der in keinem Wahlbezirk um mehr als 25 Prozent unter- oder überschritten werden durfte.

Maximal 25 Prozent Abweichung

„Wir haben uns dann angeguckt, wo die größten Probleme liegen“, erklärt Stephan Langhard, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung. Dabei fanden wie bisher auch schon die geografischen Gegebenheiten Berücksichtigung. So lagen zwei Wahlbezirke am Büttenberg jeweils erheblich unter dem Durchschnittswert. Sie wurden mit dem dritten Büttenberger Wahlbezirk zu zweien zusammengefasst, getrennt im Wesentlichen durch Wuppermannstraße bzw. Hembecker Talstraße. „Der Bezirk war dann in Summe zu groß, so dass wir ihn im südlichen Teil etwas anknabbern mussten“, erläutert Wahlamtsleiter Jörg Otto. Der Bezirk Hasperbach wurde etwas in Richtung Voerde vergrößert. In Milspe wurden die Wahlbezirke 4 (Café Kartenberg) und 6 (Friedenstal) zu einem neuen Bezirk Innenstadt zusammengefasst. Die Randbereiche wurden den Bezirken Kirchstraße und Rathaus zugeschlagen.

Letztlich sei kaum einer der vorhandenen Bezirke so geblieben wie er bei der Aufteilung in 20 war. „In einigen Bezirken hat sich nur marginal etwas geändert, etwa bei der Festlegung der Hausnummerngrenze in einer Straße“, erklärt Otto. Grundsätzlich wurde die Neueinteilung genutzt, um die Bezirke etwas homogener zu gestalten, sprich: „Nasen“ oder Ausbuchtungen auf der Karte zu bereinigen.

Übrigens gab es nach der Beschlussfassung über die Neueinteilung ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW, in dem die Abschaffung der Stichwahl gekippt wurde. Dabei befassten sich die Richter aber auch mit der im Kommunalwahlgesetz festgelegten „Abweichungsobergrenze“. Sie befanden die pauschalisierte Anwendung der 25-Prozent-Klausel für unzulässig. Sie hielten nur eine Abweichungs von bis zu 15 Prozent für in der Regel vom Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers gedeckt. Stephan Langhard und Jörg Otto betonen, dass man in Ennepetal mit der Neueinteilung auch diese engere Toleranzgrenze in keinem Bezirk überschreite.

18 Mandate über die Reservelisten

Neben dem neuen Zuschnitt der Wahlbezirke wird es bei der Kommunalwahl auch für einige Wähler ein neues Wahllokal geben. So entfällt der städtische Betriebshof als Stimmabgabestelle, dafür wird das Bürgerbüro im Ennepe City Center am Markt als Wahllokal für den Bereich Innenstadt neu eingerichtet, dafür wird im Café Kartenberg nicht mehr gewählt.

Auch für die Parteien und Wählervereinigungen bringt die Reduzierung bei den Wahlbezirken Änderungen mit sich. Nachdem die neue Festlegung vom Wahlausschuss im Dezember einstimmig beschlossen worden war, konnten bzw. können sie ihre Direktkandidaten wählen. Während die größeren Parteien eher das Problem haben, für bisherige Kandidaten keinen Bezirk mehr zu haben, fällt es den kleineren möglicherweise leichter, alle Bezirke zu besetzen. Bei der Kommunalwahl werden 18 Ratsmandate direkt vergeben, ebenso viele kommen über die Reservelisten der Parteien hinzu. Geborenes Ratsmitglied und auch -vorsitzende ist darüber hinaus die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister.