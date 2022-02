Stadt Ennepetal verschickt neue Ehrenamtskarten

Ennepetal. Eine Feier gibt es in diesem Jahr nicht: Trotzdem erhalten engagierte Ennepetalerinnen und Ennepetaler ihre Ehrenamtskarte.

Rund 80 neue Ehrenamtskarten hat Ennepetals Ehrenamtsbeauftragte Desirée Jacobi am Freitag auf die Reise zu ihren neuen Besitzerinnen und Besitzern geschickt. Anbei ein Gruß von Bürgermeisterin Imke Heymann: „Leider konnten wir die Karten auch in diesem Jahr nicht persönlich verleihen, was wir gerne gemacht hätten. Der Dank an unsere Ehrenamtlichen für ihren Einsatz in der Stadt ist groß und ich hoffe, dass die Ehrenamtskarte wieder viel Freude bereitet und wir uns bald endlich wieder persönlich begegnen können“, so das Stadtoberhaupt.

Mit der Ehrenamtskarte des Landes NRW bekommen die Karteninhaber bei vielen heimischen Unternehmen und Organisationen Rabatte und besondere Genussmomente, aber auch immer wieder bei Vergünstigungen bei überregionalen Veranstaltungen. Die Karten sind in Ennepetal zwei Jahre gültig, danach müssen sie neu bei der Stadt beantragt werden.

