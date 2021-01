Die komplett vom Schmuck und sonstigen Teilen befreiten Weihnachtsbäume sollten am Samstag bis 7 Uhr am Straßenrand abgelegt werden.

Pfadfinder diesmal nicht aktiv Stadt holt Weihnachtsbäume in ganz Ennepetal am Samstag ab

Ennepetal Am Samstag werden in ganz Ennepetal die Weihnachtsbäume kostenlos von der Stadt abgeholt. Die Zusatzaktion der Pfadfinder fällt aus.

Ennepetal. Die separate kostenlose Abfuhr der Weihnachtsbäume in Ennepetal erfolgt am Samstag, 9. Januar. Die Stadt Ennepetal bittet um Beachtung, dass die zusätzliche Abholung der Bäume, die die Pfadfinder der Kirchengemeinde Herz Jesu normalerweise anbieten, in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden kann.

Die Weihnachtsbäume werden im gesamten Stadtgebiet am Samstag ab 7 Uhr abgeholt. Die Stadt weist darauf hin, dass Weihnachtsbäume kein Abfall sind. Sie werden gesammelt und zu Kompost verarbeitet. Damit die Qualität des Kompostes gewährleistet ist, müssen die Weihnachtsbäume frei von Fremdstoffen sein. Künstlicher Baumschmuck, wie Lametta oder Kunstschnee, sind schadstoffhaltig und belasten die Umwelt erheblich. Sie müssen daher vorher vom Baum entfernt werden. Es wird zudem gebeten, auch keine Kordeln, Klebestreifen etc. zu verwenden. Die Bäume dürfen nicht länger als zwei Meter sein; größere Exemplare müssen zerkleinert werden.