Stadt informiert über Flüchtlingsunterkunft Friedenshöhe

Ennepetal. Die Stadt Ennepetal wird eine Bürgerversammlung zur Flüchtlingsunterkunft an der Friedenshöhe durchführen. Der Termin steht bereits fest.

Auf sein Schreiben an Bürgermeisterin Imke Heymann, in der er eine Bürgerversammlung zu den Planungen für die Flüchtlingsunterbringung in der ehemaligen Schule Friedenshöhe forderte (wir berichteten), hat der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Niko Schöneberg bereits eine Antwort aus dem Rathaus erhalten. Demnach sei eine solche Infoveranstaltung schon länger geplant und werde am 25. Mai stattfinden.

„Nachdem der Rat der Stadt Ennepetal über das weitere Vorgehen hinsichtlich der Umbaumaßnahmen an der ehemaligen Schule Friedenshöhe informiert wurde, hat die Verwaltung mit der Planung- und Umsetzungsorganisation einer Bürgerveranstaltung begonnen“, schreibt Nina Däumig vom Amt der Bürgermeisterin und des Rates. In einem Newsletter an die Fraktionen sei eine solche Veranstaltung bereits angekündigt worden. Da dafür eine gute Vorbereitung benötigt werde, sei der Termin zeitlich nach hinten verschoben worden. „Der Bürgermeisterin ist es wichtig, die Menschen Ennepetals umfassend über Planungen, Umsetzungsschritte des Umbaus und die weitere Entwicklung an der ehemaligen Schule Friedenshöhe zu informieren“, erklärt Nina Däumig.

Die Veranstaltung soll am Donnerstag, 25. Mai, um 17 Uhr im Saal des Hauses Ennepetal, Gasstraße 10, stattfinden. Die Bürgermeisterin und die Fachleute der Verwaltung wollen an diesem Abend über den Umbau des ehemaligen Schulgebäudes in eine Flüchtlingsunterkunft informieren und außerdem für alle Fragen im Zusammenhang mit der Unterbringung und der Betreuung der geflüchteten Menschen zur Verfügung stehen.

In der kommenden Woche sollen alle Anwohnerinnen und Anwohner der umliegenden Straßen persönlich durch einen Posteinwurf eingeladen werden. Zu der Info-Veranstaltung ebenso willkommen sind alle weiteren interessierten Bürgerinnen und Bürger.

