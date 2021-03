Stadt Schwelm stattet Schüler mit Tablets aus

Die Schulen in Schwelm werden digitaler. 82 neue iPads können nun an der Dietrich-Bonhoeffer- Realschule für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Schwelm. Stadt stellt Schwelms Schulen mithilfe des DigitalPaktSchule insgesamt 480 neue iPads zur Verfügung

Ein erfreulicher Grund führte Bürgermeister Stephan Langhard und mehrere seiner Mitarbeiter – so Schwelms Wirtschaftsförderer Simon Nowack und Margit Passehl vom Fachbereich Jugend, Schule und Soziales sowie die ITFachleute Shaheen Aslam und Christian Pacyna - in die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule. Dort wurden sie von Schulleiter Marco Unger erwartet, der gemeinsam mit der städtischen IT auf einem Tisch 82 iPads der neuesten Generation mit Zubehör präsentierte, die Dank Fördermitteln aus dem Digitalpakt für die Schülerschaft der Schwelmer Realschule angeschafft werden konnten.

Freuen sich über die iPads der neuesten Generation für die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule: Schulleiter Marco Unger, Bürgermeister Stephan Langhard, Wirtschaftsförderer Simon Nowack, Margit Passehl vom Fachbereich Jugend, Schule und Soziales fehlt auf dem Bild), Shaheen Aslam und Christian Pacyna von der städtischen IT-Abteilung. Foto: Heike Rudolph / Stadt Schwelm

Das Land NRW hat für die digitale Ausstattung der Lehrer und Schüler mit mobilen Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt Schule im Jahr 2020 zwei Sofortprogramme aufgelegt und eine Umsetzungsfrist bis zum 31. Juli 2021 gesetzt. Wie Bürgermeister Stephan Langhard erläuterte, „hat sich die Stadtverwaltung nach Bekanntgabe der Förderrichtlinien Ende Juli 2020 umgehend mit den Schulleitungen in Schwelm ins Benehmen gesetzt und gemeinsam mit den sechs Schulen Konsens über die Mittelverwendung und einheitliche Beschaffung von Geräten hergestellt“. Angeschafft wurden so mit Hilfe der Fördergelder von Bund und Land insgesamt 480 iPads, die die Stadt Schwelm nun ihren sechs Schulen entsprechend ihrer Schüler- und Lehrerzahlen zur Verfügung stellt. 184 iPads für die Lehrer sowie 296 iPads für die Schwelmer Schüler.

Während die Lehrergeräte bereits im Januar ausgeliefert werden konnten, werden in diesen Tagen nun alle Schulen auch mit den Geräten für die Schüler versorgt, die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule war als erstes an der Reihe.

Zu den Kosten

Für die digitale Sofortausstattungen für Schüler im Rahmen des Digitalpakt II flossen Fördermittel in Höhe von 157.769,14 Euro, das entspricht einem Fördersatz von 90 Prozent. Der Eigenanteil der Stadt Schwelm beträgt 17.529,90 Euro, so dass sich die Gesamtsumme auf 175.299,04 Euro beläuft.

Wer davon profitiert

Die Grundschule Engelbertstraße ist eine von sechs Schulen in Schwelm, die mit iPads ausgestattet werden. Foto: Bernd Richter / WP

Dieser Digitalpakt möchte die Versorgung der Schüler mit digitalen Endgeräten, soweit hierzu ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte aus Sicht der Schulen bzw. Schulträger besteht, verbessern. Also im Falle pandemiebedingter Schulschließungen Schülern, die in ihrer häuslichen Situation nicht auf bestehende technische Geräte zurückgreifen können, mit digitalen Endgeräten leihweise auszustatten. So soll sichergestellt werden, dass künftig möglichst alle Schüler am Unterricht auf Distanz teilnehmen können, sofern dieser aufgrund des Infektionsschutzes eingerichtet werden muss. Solange die Schule oder Teile der Schule nicht geschlossen werden, stehen die Geräte den Schulen für den normalen Unterricht zur Verfügung und sollen in der Schule genutzt werden, auch, um sich auf mögliche Schließungen vorzubereiten.

Online-Lehrangebote

Des Weiteren wird mit dem Digitalpakt II die Ausstattung von Schulen zur Erstellung professioneller Online-Lehrangebote gefördert. Förderfähig sind benötigte technische Werkzeuge wie z. B. Videokameras, Webcams und Headsets, mit denen Medien für digitale Unterrichtsformen gestaltet werden können, sowie die hierzu notwendige Software. Hierfür werden an den Schwelmer Schulen rund 40.000 Euro ausgegeben. Die dienstlichen Endgeräte für die Lehrer an den Schwelmer Schulen wurden über den Digitalpakt III finanziert. Hier wurde der Förderansatz mit Fördermitteln in Höhe von 88.500 Euro zu 100 Prozent durch das Land erfüllt. Die Dienstgeräte für die Lehrer sind Voraussetzung dafür, dass sie insbesondere in der Corona-Krise den digitalen Unterricht erfolgreich vorbereiten und gestalten können, so dass neben den Lehrkräften auch die Schüler profitieren. Die Endgeräte verbleiben im Besitz der Schulträger und werden den Lehrkräften für die Dauer ihres Dienstes zur Verfügung gestellt. „Die 43 iPads für unsere Lehrer wurden schon im Januar verteilt und werden intensiv genutzt“, informiert Schulleiter Marco Unger.

Auswahl der Geräte

iPads gibt es auch für die Grundschule Nordstraße Foto: Bernd Richter / WP

Aus beiden Förderprogrammen wurden Apple iPads beschafft, die sich, so Wirtschaftsförderer Simon Nowack, „in der Unterrichtsgestaltung und -Einbindung an den Schwelmer Schulen bewährt haben“. Diese Geräte sind aktuell die meistgenutzten Endgeräte im Schulalltag. Apple stellt eine umfangreiche und gute Software für die Geräte zur Verfügung. Damit ist die Verwaltung der vielen Geräte sehr einfach, „und vor allen Dingen ist die Software auch auf die Bedürfnisse des Schulalltags zugeschnitten“, so die Stadtverwaltung.

Bisher waren in den Schwelmer Schulen bereits über 200 iPads im Einsatz, finanziert aus den Mitteln des Landesprogramms Gute Schule 2020. Hinzu kommen seit Schuljahresbeginn mehr als 130 iPads in den Tablet-Klassen der 8. Jahrgangsstufe am Märkischen Gymnasium. In allen Fällen haben sich die Schulen, auch nach Beratung durch die Medienberatung, bewusst für diese Geräte, entschieden.

Das Gerätemanagement wird ergänzt durch das Zusatztool Jamf School (Zuludesk), das ein zentrales Management durch die IT der Stadt ermöglicht. Diese Infrastruktur ist bereits im Einsatz. Für den notwendigen schnellen Einsatz der Geräte gibt es faktisch keine Alternative zu den iPads.

Zubehör und Sonstiges

Zu den Geräten wurden entsprechende Hüllen sowie für die Schüler digitale Stifte (Apple Pencil) und für die Lehrer auch Tastaturen beschafft. Hinzu kamen Lizenzgebühren für die Verwaltungssoftware sowie Kosten für eine Gravur der Geräte mit Angaben zum Eigentümer Stadt Schwelm, dem Fördermittelgeber Land NRW und der Inventarnummer. Diese Ausgaben sind als Nebenausgaben ebenfalls förderfähig, soweit der Höchstbetrag von 500 Euro nicht überschritten wird. Die Inventarisierung und Konfiguration erfolgte in der städtischen IT-Abteilung.

Medienberatung

Die Grundschule Ländchenweg in Nachbarschaft der Realschule. Foto: Bernd Richter / WP

Wichtiges gibt es auch zum Digitalpakt I mitzuteilen: Mit den Schulen haben im Jahr 2020 Ausstattungs- und Investitionsworkshops stattgefunden. Die Verwaltung hat für die Moderation und Koordination sowie die Vor- und Nachbereitung der Workshops eine pädagogische Medienberatung hinzugezogen, deren Beauftragung im Rahmen des Digitalpaktes I förderfähig ist. Hierbei wurden mit den Schulen die anzuschaffenden Anzeige-/Interaktionsgeräte sowie die digitalen Arbeitsgeräte und die schulgebundenen mobilen Endgeräte abgestimmt und die für den Förderantrag notwendigen technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte für jede Schule erarbeitet. Zugleich ist die Elektroverkabelung an den Schulen durch einen beauftragten Elektrikermeister untersucht und ein Investitionsplan für die baulichen Maßnahmen in die IT-Grundstruktur erstellt worden. Auch diese externe Beauftragung ist im Rahmen des Digitalpaktes als investitionsbegleitende Beratung förderfähig.

In diesem Zusammenhang darf sich die Stadt Schwelm über Fördermittel in Höhe von 885.957 Euro freuen, das entspricht einem Fördersatz von 90 Prozent. Die Stadt selbst trägt einen Eigenanteil von 98.440 Euro, so dass sich die Maßnahmen in der Gesamtsumme auf 984.397 Euro belaufen.