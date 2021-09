Stadt Schwelm sucht 200 weitere Baumpaten

Schwelm. Wer schon immer einen Obstbaum in seinem Garten in Schwelm pflanzen wollte, bekommt den jetzt geschenkt: Das ist zu tun.

Das Projekt Klimabäume geht in die zweite Runde. Am 30. Oktober verteilt die Stadt Schwelm in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR), der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“, der Emschergenossenschaft und 42 weiteren Kommunen insgesamt 10.000 Klimabäume, für deren Patenschaft ab sofort private Haus- und Grundstückseigner gesucht werden.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Unter dem Motto „Du hast das Grundstück, wir haben den Baum!“ haben im April die ersten 100 Klimabäume ihre glücklichen Baumpatinnen und -paten in der Metropolregion Ruhr gefunden. Die Motivationen der Bewerber waren vielseitig, doch mehrheitlich wollten sie „…einen zusätzlichen positiven Beitrag zur Klimabilanz in unserer Region beitragen“. Dazu sind die Klimabäume ein guter Ausgangspunkt, denn Bäume können nachhaltig das Klima verbessern.

Hervorragender Auftakt

Sie binden CO 2 , verringern Schadstoffe in der Luft und in heißen Sommern helfen sie, die Temperaturen zu senken und Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Neben den Grünflächen sind sie damit wichtiger Bestandteil der grünen Infrastruktur einer Stadt. Deshalb ist Schwelm mit einer Verteilerstelle und mehr als 200 Klimabäumen beim Projekt dabei. Bürgermeister Stephan Langhard freut sich darüber, dass schon der Auftakt im Frühjahr hervorragend verlaufen ist und wirbt bei den Schwelmerinnen und Schwelmern um die Teilnahme auch an der zweiten Runde des Kooperationsprojektes „Klimabäume“: „Es wäre nicht nur schön, sondern in Anbetracht der Klimaentwicklung ausgesprochen sinnvoll, wenn auch bei uns möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diese Obstbäume auf ihrem eigenen Grundstück pflanzen würden. So kommt der Klimabaum gleich in den eigenen Garten und wirkt damit unmittelbar am Schutz des Klimas auch in unserer Stadt mit“.

Wer eine Baumpatenschaft auf seinem Grundstück übernehmen möchten, kann sich ab sofort über die Webseite www.klimabaeume.ruhr mit seinen Kontaktdaten und einem Bild vom Pflanzort bewerben. Gut zu wissen: Bei den Klimabäumen handelt es sich um Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume, die neben ihrem positiven Beitrag zum Klima, auch gesunde Früchte liefern.

Abgeholt werden kann der Baum am Samstag, 30. Oktober, in Schwelm auf dem Parkplatz des OBI-Baumarktes oder an einer weiteren der 42 Verteilerstellen in der Region (unter anderem auch in Ennepetal und Gevelsberg).

So bewirbt man sich um die Baumpatenschaften

Das Projekt Klimabäume wird von der Bezirksregierung Münster aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert. Es ist Teil der Offensive „Grüne Infrastruktur“ 2030, einem Leitprojekt des RVR für die Metropole Ruhr aus der Ruhr-Konferenz NRW.

Wer eine Baumpatenschaft auf seinem Grundstück übernehmen möchten, kann sich ab sofort über die Webseite

www.klimabaeume.ruhr mit seinen Kontaktdaten und einem Bild vom Pflanzort bewerben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm