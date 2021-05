Stadt Schwelm sucht Helfer für Bundestagswahl

Für die Bundestagswahl am 26. September werden in Schwelm noch Wahlhelfer gesucht.

Schwelm. Bereits 100 von 180 Wahlhelfern für die Bundestagswahl hat die Stadt Schwelm bereits gefunden. Das erwartet die Ehrenamtler.

Schon früh hat die Stadt Schwelm damit begonnen, um Wahlhelfer/innen für die Durchführung der Bundestagswahl am 26. September zu werben. 180 Personen werden dafür in Schwelm benötigt, und schon jetzt haben sich erfreulicherweise mehr als 100 Frauen und Männer verbindlich gemeldet. Dafür bedanken sich Sybille Liebscher und Gina Ferreira vom Wahlteam der Stadtverwaltung sehr herzlich. Denn jede Wahl braucht auch zahlreiche Bürger/innen, die sie mitorganisieren und ordnungsgemäß durchführen.

Erstmals hat die Stadt übrigens jene jungen Erwachsenen angeschrieben, die zum ersten Mal das Recht haben, bei einer Bundestagswahl ihre Stimme abzugeben. In diesem Anschreiben weist Bürgermeister Stephan Langhard die Erstwähler/innen darauf hin, dass sie die Möglichkeit haben, auch das erste Mal als Wahlhelfer/in aktiv bei der Durchführung der Wahl mitzuhelfen.

Wahlhelfer/innen müssen die Wahlberechtigung besitzen, also unter anderem am Wahltag 18 Jahre alt und deutsche Staatsangehörige sein. Sie müssen ihren Wohnsitz nicht in Schwelm haben.

Ehrenamtliche Tätigkeit

Die ehrenamtliche Tätigkeit wird mit einem „Erfrischungsgeld“ zwischen 30 und 50 Euro (je nach Tätigkeit) entlohnt. Der Einsatz im Wahllokal beginnt um 7.30 Uhr. Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr; anschließend werden die Stimmen ausgezählt. Die Helfer/innen bilden Teams und arbeiten im Schichtbetrieb. Wird ein Wunschwahllokal angegeben, wird versucht, dies in der Regel zu berücksichtigen. Die Wahlhelfer/innen erhalten Informationsmaterial und werden – soweit sie eine Leitungsfunktion im Wahlvorstand übernehmen - vor der Wahl in einer Informationsveranstaltung auf ihre Aufgaben vorbereitet.

Um Anmeldung beim Wahlamt wird gebeten: Das Team ist montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr unter den Rufnummern 02336/801-272 (Sybille Liebscher) und 02336/801-213 (Gina Ferreira) sowie per E-Mail an wahlamt@schwelm.de erreichbar. Die Anmeldung kann auch online auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter Bundestagswahl 2021 oder per Mail an wahlamt@schwelm.de erfolgen.

Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 d) der CoronaImpfV haben wahlhelfende Personen mit erhöhter Priorität Anspruch auf Schutzimpfung und sind durch eine von der Stadt Schwelm ausgestellte Bescheinigung zur vorzeitigen Impfung berechtigt. Die Bescheinigung ist ab Ausstellung drei Monate gültig, nicht jedoch über den Wahltag am 26. September hinaus.

