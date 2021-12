Stadt Schwelm sucht Helfer für Landtagswahl

Schwelm. NRW wählt am 15. Mai 2022 einen neuen Landtag. Die Stadt Schwelm bittet engagierte Bürger, sich als Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen.

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen findet am 15. Mai 2022 statt. Für die Durchführung der Wahl bittet die Stadt Schwelm engagierte Bürgerinnen und Bürger, sich als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen.

Die Stadtverwaltung ruft stets weit im Vorfeld einer Wahl die Öffentlichkeit dazu auf, diese wichtige ehrenamtliche Tätigkeit, die nichts weniger ist als ein Dienst an der Demokratie, zu übernehmen. Sie hat damit in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Allein zur Bundestagswahl 2021 meldeten sich mehr interessierte Bürger als eingesetzt werden konnten. Die Stadt setzt auf eine Mischung von erfahrenen Wahlhelfern und jüngeren Menschen, die sich erstmals beteiligen möchten.

Wie zur Bundestagswahl, vor der Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard junge Erstwählerinnen und Erstwähler bat, als Wahlhelfern aktiv zu werden, so schreibt das Stadtoberhaupt auch jetzt die rund 135 jungen Menschen an, die ihr Wahlrecht erstmals bei der kommenden Landtagswahl ausüben dürfen. Und selbstverständlich würde man sich sehr freuen, wenn viele der Erstwahlhelfer bei Bundestagswahl sich auch bei der kommenden Landtagswahl wieder engagieren würden.

Aufwandsentschädigung wird gezahlt

Wahlhelfer müssen wahlberechtigt und am Wahltag 18 Jahre alt sein. Sie sollten nach Möglichkeit in Schwelm wohnen. Für ihren Einsatz erhalten sie eine Aufwandsentschädigung, die je nach Tätigkeit als Wahlvorsteher, Schriftführer und Beisitzer zwischen 50 und 30 Euro beträgt.

Der interessante Dienst in den Wahllokalen erfolgt nach Abstimmung mit dem Wahlvorsteher im Zweischichtbetrieb von 7.30 bis ungefähr 20 Uhr. Bei der Vorbereitung der Wahl und abends bei der Stimmenzählung müssen alle Wahlhelfer anwesend sein. Die Verpflegung erfolgt in den Wahllokalen. Die Wahlhelfer erhalten Informationsmaterial und werden – soweit sie eine Leitungsfunktion im Wahlvorstand übernehmen – in der Woche vor der Wahl von der Stadt in einer Informationsveranstaltung auf ihre Aufgaben vorbereitet.

Einsatz auch im Briefwahllokal

Die Stadt Schwelm wird für die Landtagswahl am 15. Mai 20 Wahllokale einrichten. Hinzu kommen sechs Briefwahllokale – wegen des in den letzten Jahren gestiegenen Briefwahlaufkommens sind dies zwei Briefwahlbüros mehr als bei der letzten Landtagswahl. Wahlhelfer können in Wahllokalen oder Briefwahllokalen mithelfen. Sollte die Corona-Pandemie im kommenden Mai anhalten, so wird das Wahlamt der Stadt Schwelm zur Landtagswahl – wie schon zur Bundestagswahl – die Wahllokale nach den geltenden Abstands- und Hygieneregeln gestalten. Dazu zählt auch die Bereitstellung von Einmalhandschuhen für die Auszählung der Stimmzettel.

Wer Interesse hat, sich als Wahlhelfer zu engagieren, kann sich im Wahlbüro melden – entweder unter 02336/801–213 bzw.- 272 oder per E-Mail unter wahlamt@schwelm.de. Den Vordruck für die Anmeldung gibt es auch auf der städtischen Homepage unter dem Link Landtagswahl 2022.

