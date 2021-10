Stadt Schwelm teilt mit: Blücherstraße wird wieder markiert

Schwelm. Die Anwohner der Blücherstraße bemängeln die Raserei vor ihrer Haustür. Das unternimmt die Stadt Schwelm.

Gute Nachricht für die Anwohner der Blücherstraße. In der Dienstagsausgabe dieser Zeitung hatte die Redaktion über ein Schreiben an die Stadtverwaltung berichtet, in dem sich die Anwohner über zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer vor ihrer Haustür beschwerten. Gleichzeitig wies der Beschwerdeführer Matthias Eisner darauf hin, dass die Fahrbahnmarkierung mit dem Hinweis auf die Tempo-30-Zone nur noch rudimentär vorhanden und deshalb kaum noch zu lesen sei.

Das Rathaus nimmt die Sorgen der Anlieger ernst und hat auch das Schreiben mit dem Wunsch zur Verkehrsberuhigung nicht vergessen. „Die Tempo-30-Markierungen werden wieder auf die Fahrbahn aufgebracht“, sagt Heike Rudolph, Pressesprecherin der Stadt Schwelm. Der Auftrag sei vergeben, die Firma würde die Arbeiten erledigen, wenn es die Wetterlage zulasse. Das könnte allerdings auch erst im kommenden Jahr der Fall sein.

