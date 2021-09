Vor dem Friedhof an der Barmer Straße war einst ein Radweg. den hat die Stadt ohne Ankündigung verschwinden lassen. Sabine Kummer-Dörner und Peter Stark von den Grünen gefällt das gar nicht. Sie fordern, dass dort wieder ein Radweg hinkommen soll und am besten so, wie er war. Ein Ortstermin mit beiden